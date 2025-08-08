Зелена паста на зиму: рецепт корисного травʼяного додатку до страв

Зелена паста на зиму / © Credits

Реклама

Один із найкращих способів — приготувати універсальну зелену пасту. Вона стане чудовим додатком до супів, соусів, м’яса, пасти, салатів або намащення на хліб. Про цей рецепт, справжню знахідку для тих, хто не хоче втрачати жодного листочка ароматного базиліку, кропу чи петрушки, розповіли на сторінці VD Necrasova. Без консервантів і зайвого термічного оброблення — тільки натуральні інгредієнти, максимум смаку та користі.

Інгредієнти Базилік зелений 100 г Базилік фіолетовий 350 г Кріп 100 г Петрушка 250 г М’ята свіжа 10 г Гіркий перець (сухий чи свіжий) 15 г Часник 100 г Волоські горіхи 100 г Сіль Олія (рафінована чи оливкова) 2 ст. л

Приготування

Добре промийте усі трави та дайте їм стекти на рушнику. Надлишок вологи може вплинути на збереження пасти, тому зелень має бути сухою. Пропустіть зелень, горіхи, часник і перець через м’ясорубку чи подрібніть у блендері до бажаної консистенції. Блендер зробить масу ніжнішою, а м’ясорубка — з вираженішою текстурою. Посоліть до свого смаку. Якщо хочете, щоб паста була ніжнішою та краще намащувалась, додайте олію. Добре перемішайте. Готову масу перекладіть у стерильні баночки. Якщо плануєте зберігати у холодильнику, щільно закрийте кришками. Частину пасти можна заморозити порційно у формочках для льоду чи у невеликих контейнерах. Це зручно, адже можна дістати кубик і додати до страви без розморожування всієї маси.

Зберігання

У холодильнику — до 2 тижнів (під щільною кришкою).

У морозильній камері — до 6 місяців.

Використання

Як заправка до супу чи борщу (вже після варіння).

У соусах для макаронів, стейків, овочів.

На хліб чи тости, як пікантне намащення.

У начинках для рулетів, лавашів, пиріжків.

У салатах замість звичайної заправки.

Зелена паста — це смачна, натуральна та дуже корисна заготівля, яка подарує стравам аромат літа навіть у найлютіші морози. Лише кілька годин у серпні — і ви матимете смачну підтримку свого здоров’я на всю зиму.