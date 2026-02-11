Листя цвітної капусти з оливками та фетой tiktok.com_o_gorodnik

Реклама

Сьогодні гастрономія — це не лише про смак, а й про свідомість. У світі, де тренди екологічної свідомості та безвідходного використання продуктів давно вийшли за межі ресторанів, ми вчимося по-новому дивитися на звичні продукти. Те, що раніше вважалося «обрізками», тепер — основа для креативних страв. Кухар Олександр Огороднік розповів, як приготувати оригінальну страву «з відходів».

Листя цвітної капусти — яскравий приклад. Воно поживне, ароматне, з легкою гіркуватістю та за правильного приготування зберігає приємний хрускіт. Саме з нього Олександр Огороднік пропонує приготувати елегантний гарнір, який легко уявити як у домашній вечері, так і в меню модного бістро.

Інгредієнти

Для гарніру

листя та обрізки цвітної капусти 200 г

цибуля ½ шт.

часник 1 зубчик

оливки

сіль

перець

цукор

лимонний сік

олія

соєвий соус 10 г

Для подачі

сир фета

обсмажені горішки

Приготування

Листя цвітної капусти дрібно наріжте, так воно швидше приготується та рівномірно просмажиться. На розігрітій сковорідці з олією обсмажте цибулю та часник до м’якості й аромату. Додайте листя, оливки, сіль, перець, дрібку цукру та кілька крапель лимонного соку. Влийте соєвий соус. Готуйте лише кілька хвилин. Овочі мають залишитися хрумкими, саме у цьому їхній шарм. Подавайте гарячими, доповніть крихтою фети та обсмаженими горішками.

Подача

Цей гарнір універсальний. Він чудово поєднується з:

Реклама

рибою та морепродуктами

запеченим м’ясом

як самостійна легка страва з келихом білого вина

Фета додає вершковості, горішки — текстури.

Ця страва — про нове мислення. Про повагу до продукту, сміливість експериментувати та уміння бачити потенціал там, де раніше його не помічали. Листя цвітної капусти доводить, що вишуканість — це не про складність, а про ідею.