ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
56
Час на прочитання
2 хв

Зелене листя цвітної капусти — як приготувати з нього цікаву та вишукану страву

Листя цвітної капусти — не кухонні відходи, а повноцінний інгредієнт для стильного та сучасного гарніру.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Листя цвітної капусти з оливками та фетой tiktok.com_o_gorodnik

Листя цвітної капусти з оливками та фетой tiktok.com_o_gorodnik

Сьогодні гастрономія — це не лише про смак, а й про свідомість. У світі, де тренди екологічної свідомості та безвідходного використання продуктів давно вийшли за межі ресторанів, ми вчимося по-новому дивитися на звичні продукти. Те, що раніше вважалося «обрізками», тепер — основа для креативних страв. Кухар Олександр Огороднік розповів, як приготувати оригінальну страву «з відходів».

Листя цвітної капусти — яскравий приклад. Воно поживне, ароматне, з легкою гіркуватістю та за правильного приготування зберігає приємний хрускіт. Саме з нього Олександр Огороднік пропонує приготувати елегантний гарнір, який легко уявити як у домашній вечері, так і в меню модного бістро.

Інгредієнти

Для гарніру

  • листя та обрізки цвітної капусти 200 г

  • цибуля ½ шт.

  • часник 1 зубчик

  • оливки

  • сіль

  • перець

  • цукор

  • лимонний сік

  • олія

  • соєвий соус 10 г

Для подачі

  • сир фета

  • обсмажені горішки

Приготування

  1. Листя цвітної капусти дрібно наріжте, так воно швидше приготується та рівномірно просмажиться.

  2. На розігрітій сковорідці з олією обсмажте цибулю та часник до м’якості й аромату.

  3. Додайте листя, оливки, сіль, перець, дрібку цукру та кілька крапель лимонного соку. Влийте соєвий соус.

  4. Готуйте лише кілька хвилин. Овочі мають залишитися хрумкими, саме у цьому їхній шарм.

  5. Подавайте гарячими, доповніть крихтою фети та обсмаженими горішками.

Подача

Цей гарнір універсальний. Він чудово поєднується з:

  • рибою та морепродуктами

  • запеченим м’ясом

  • як самостійна легка страва з келихом білого вина

Фета додає вершковості, горішки — текстури.

Ця страва — про нове мислення. Про повагу до продукту, сміливість експериментувати та уміння бачити потенціал там, де раніше його не помічали. Листя цвітної капусти доводить, що вишуканість — це не про складність, а про ідею.

Дата публікації
Кількість переглядів
56
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie