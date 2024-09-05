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Зелений буріто: ідеальний рецепт для тих, хто рахує калорії

Зелений буріто: ідеальний рецепт для тих, хто рахує калорії

Кобб-салат у формі буріто / Фото: Credits

Приготуйте одну з найпопулярніших американських страв — Кобб-салат у формі буріто. 

Фудблогерка Teri Turner показала, як приготувати смачний зелений буріто, який на справді є Кобб-салатом. Завдяки такій формі його легко взяти з собою на роботу та на природу.

Інгредієнти

Хрусткий салат (латук)
Огірок
Бекон (підсмажений)
Авокадо
Яйця
Курка (відварена)
Маринована червона цибуля
Пармезан
Соус з часником
Сіль
Перець
Оливкова олія

Приготування:

  • Візьміть великий листок салату, можна два, та покладіть у середину варене яйце (розрізане навпіл), курку (порізану великими шматками), авокадо (нарізане скибочками), помідори (розрізані навпіл), цибулю та смажений бекон. Посипте все тертим пармезаном, додайте трохи солі та перцю, соус з часником та трохи олії;
  • Обережно скрутіть лист салату з начинкою у форму буріто;
  • Загорніть його у пергамент і розріже навпіл, щоб було зручно їсти.

Порада:

За бажанням можете додати трохи улюбленої зелені.

Замість курки можна використати червону рибу та креветки.

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