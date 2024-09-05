Зелений буріто: ідеальний рецепт для тих, хто рахує калорії

Фудблогерка Teri Turner показала, як приготувати смачний зелений буріто, який на справді є Кобб-салатом. Завдяки такій формі його легко взяти з собою на роботу та на природу.

Інгредієнти Хрусткий салат (латук) Огірок Бекон (підсмажений) Авокадо Яйця Курка (відварена) Маринована червона цибуля Пармезан Соус з часником Сіль Перець Оливкова олія

Приготування:

Візьміть великий листок салату, можна два, та покладіть у середину варене яйце (розрізане навпіл), курку (порізану великими шматками), авокадо (нарізане скибочками), помідори (розрізані навпіл), цибулю та смажений бекон. Посипте все тертим пармезаном, додайте трохи солі та перцю, соус з часником та трохи олії;

Обережно скрутіть лист салату з начинкою у форму буріто;

Загорніть його у пергамент і розріже навпіл, щоб було зручно їсти.

Порада:

За бажанням можете додати трохи улюбленої зелені.

Замість курки можна використати червону рибу та креветки.

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