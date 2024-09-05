Зелений буріто: ідеальний рецепт для тих, хто рахує калорії

Приготуйте одну з найпопулярніших американських страв — Кобб-салат у формі буріто.
Фудблогерка Teri Turner показала, як приготувати смачний зелений буріто, який на справді є Кобб-салатом. Завдяки такій формі його легко взяти з собою на роботу та на природу.
Інгредієнти
- Хрусткий салат (латук)
- Огірок
- Бекон (підсмажений)
- Авокадо
- Яйця
- Курка (відварена)
- Маринована червона цибуля
- Пармезан
- Соус з часником
- Сіль
- Перець
- Оливкова олія
Приготування:
- Візьміть великий листок салату, можна два, та покладіть у середину варене яйце (розрізане навпіл), курку (порізану великими шматками), авокадо (нарізане скибочками), помідори (розрізані навпіл), цибулю та смажений бекон. Посипте все тертим пармезаном, додайте трохи солі та перцю, соус з часником та трохи олії;
- Обережно скрутіть лист салату з начинкою у форму буріто;
- Загорніть його у пергамент і розріже навпіл, щоб було зручно їсти.
Порада:
За бажанням можете додати трохи улюбленої зелені.
Замість курки можна використати червону рибу та креветки.
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