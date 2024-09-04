Зелений смузі: рецепт корисного напою для вашого здоровʼя

Зелений смузі має багато переваг для здоров’я, завдяки високому вмісту вітамінів, мінералів та антиоксидантів. Він покращує травлення, підтримує детоксикацію організму, сприяє підвищенню енергії та зниженню ваги.

На сторінці lotushealthtips показали, як приготувати смачний та корисний зелений смузі, який покращить вашу шкіру та зміцнить імунну систему.

Інгредієнти Кокосова вода 1 склянка Петрушка Шпинат Селера 2 стебла Імбир Лимонний сік 1/2 шт. Зелене яблуко 1 шт. Насіння чіа 1 ст. л Огірок (невеликий) 1 шт.

Приготування:

Змішайте всі інгредієнти у блендері до однорідності та одразу можна споживати.

Це чудовий смузі для підтримки імунітету, який покращує травлення, багатий поживними речовинами, дарує вам енергію, а також ефективно виводить токсини з організму.

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