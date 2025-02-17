Зелений суп з локшиною: рецепт тайської кухні

Цей рецепт поєднує у собі свіжість овочів, насиченість кокосового молока та пікантність спецій, створює неповторний смаковий букет, який буде тішити вас кожною наступною ложкою.

На сторінці ALFIE STEINER поділилися рецептом тайського зеленого супу з локшиною – страви, що наповнена яскравими продуктами та смаками, а також безліччю корисних речовин. Цей суп не лише здатен зігріти ваше тіло, а й надати його енергію. Цей рецепт розраховано на 4 порції.

Інгредієнти

Бульйон

Свіжа м’ята 15 г

Свіжий коріандр 15 г

Шпинат 200 г

Часник 5 зубчиків

Свіжий імбир 1 невеликий шматок

Ріпчаста цибуля (біла частина для бульйону, зелень для начинки) 1 пучок

Лайм 2 шт.

Соєвий соус 2 ст. л

Кокосове молоко 400 мл

Окріп 1 л

Овочеві бульйонні кубики 2 шт.

Місо-паста 1 ч. л

Сіль

Олія

Начинка

Копчений тофу 400 г

Гриби 250 г

Пак-чой 250 г

Червоний перець чилі 1 шт.

Рисова локшина

Підсмажений кунжут

Приготування

У кухонний комбайн чи блендер покладіть часник, імбир, свіжу зелень та шпинат. За потреби можете додати трохи води, а потім швидко збийте до однорідної консистенції. Додайте соєвий соус, 100 мл кокосового молока та сік одного лайма, після чого ще раз ретельно перемішайте. Приправте до свого смаку сіллю, якщо це необхідно. Перелийте підготовлену суміш у каструлю. Розчиніть два овочевих кубики в одному літрі окропу та додайте їх до каструлі. Доведіть все до кипіння, а потім варіть на слабкому вогні протягом 10–15 хв. Якщо вам хочеться більше бульйону, просто додайте більше окропу. Для начинки наріжте копчений тофу та обсмажте його на середньому сильному вогні у невеликій кількості олії, додайте трохи соєвого соусу для аромату. Теж саме зробіть з грибами, а пак-чой попередньо бланшуйте, щоб зберегти його ніжність і свіжість. Зваріть рисову локшину до готовності відповідно до інструкцій на пакуванні, а потім покладіть її у миску. У миску з локшиною налийте зеленого бульйону, після чого додайте підготовлені начинки: обсмажений тофу, гриби та пак-чой. Завершіть процес додавши свіжу ріпчасту цибулю, нарізаний червоний перець чилі та посипте підсмаженим насінням кунжуту.

Спробуйте цей рецепт і нехай кожна ложка супу дарує вам тепло, енергію та гарний настрій.

Смачного!

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