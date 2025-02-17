Зелений суп з локшиною: рецепт тайської кухні

Цей рецепт поєднує у собі свіжість овочів, насиченість кокосового молока та пікантність спецій, створює неповторний смаковий букет, який буде тішити вас кожною наступною ложкою.
На сторінці ALFIE STEINER поділилися рецептом тайського зеленого супу з локшиною – страви, що наповнена яскравими продуктами та смаками, а також безліччю корисних речовин. Цей суп не лише здатен зігріти ваше тіло, а й надати його енергію. Цей рецепт розраховано на 4 порції.
Інгредієнти
- Бульйон
- Свіжа м’ята 15 г
- Свіжий коріандр 15 г
- Шпинат 200 г
- Часник 5 зубчиків
- Свіжий імбир 1 невеликий шматок
- Ріпчаста цибуля (біла частина для бульйону, зелень для начинки) 1 пучок
- Лайм 2 шт.
- Соєвий соус 2 ст. л
- Кокосове молоко 400 мл
- Окріп 1 л
- Овочеві бульйонні кубики 2 шт.
- Місо-паста 1 ч. л
- Сіль
- Олія
Начинка
- Копчений тофу 400 г
- Гриби 250 г
- Пак-чой 250 г
- Червоний перець чилі 1 шт.
- Рисова локшина
- Підсмажений кунжут
Приготування
- У кухонний комбайн чи блендер покладіть часник, імбир, свіжу зелень та шпинат. За потреби можете додати трохи води, а потім швидко збийте до однорідної консистенції.
- Додайте соєвий соус, 100 мл кокосового молока та сік одного лайма, після чого ще раз ретельно перемішайте. Приправте до свого смаку сіллю, якщо це необхідно.
- Перелийте підготовлену суміш у каструлю. Розчиніть два овочевих кубики в одному літрі окропу та додайте їх до каструлі. Доведіть все до кипіння, а потім варіть на слабкому вогні протягом 10–15 хв. Якщо вам хочеться більше бульйону, просто додайте більше окропу.
- Для начинки наріжте копчений тофу та обсмажте його на середньому сильному вогні у невеликій кількості олії, додайте трохи соєвого соусу для аромату.
- Теж саме зробіть з грибами, а пак-чой попередньо бланшуйте, щоб зберегти його ніжність і свіжість.
- Зваріть рисову локшину до готовності відповідно до інструкцій на пакуванні, а потім покладіть її у миску.
- У миску з локшиною налийте зеленого бульйону, після чого додайте підготовлені начинки: обсмажений тофу, гриби та пак-чой. Завершіть процес додавши свіжу ріпчасту цибулю, нарізаний червоний перець чилі та посипте підсмаженим насінням кунжуту.
Спробуйте цей рецепт і нехай кожна ложка супу дарує вам тепло, енергію та гарний настрій.
Смачного!
Ми також писали про те, як приготувати суп з броколі.
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