Зелений борщ: рецепт цікавої варіації традиційної української страви

Зелений борщ

Цей борщ вважається традиційною стравою української кухні, але кожна господиня має свій особливий та унікальний рецепт його приготування. На сторінці Liliya.cooking запропонували покрокову інструкцію приготування насиченого, ароматного та корисного зеленого борщу.

Інгредієнти М’ясо (свинячі ребра чи яловичина) 600 г Картопля 5 шт. Морква 1 шт. Цибуля ріпчаста 1 шт. Зелена цибуля Свіжий щавель 200 г Яйце куряче 1 шт. Сало Сіль Перець Зелень (петрушка, кріп) Вода 4 л

Приготування

М’ясо залийте холодною водою, доводіть до кипіння та злийте перший бульйон, це допоможе зробити страву прозорішою. Знову залийте водою, посоліть та варіть 30–40 хв на середньому вогні. Картоплю наріжте кубиками, моркву та цибулю дрібніше. Покладіть все у бульйон і варіть ще 15–20 хв до м’якості. Щавель та зелену цибулю дрібно ріжте. Сало можна подрібнити ножем або пропустити через прес. Додайте все до каструлі. Сире яйце злегка збийте та повільно влийте у борщ тонкою цівкою, постійно помішуйте виделкою, щоб утворилися ніжні «стрічки». Або ж додайте подрібнене варене яйце. Покладіть подрібнену петрушку чи іншу зелень, дайте борщу закипіти, після чого зніміть з вогню. Найсмачніше подавати зелений борщ зі сметаною та свіжим хлібом.

Поради

Щавель можна замінити шпинатом чи молодою кропивою, але тоді додайте трохи лимонного соку чи лимонної кислоти.

Для насиченішого смаку можна використати курячий бульйон.

Якщо хочете, щоб борщ зберіг яскраво-зелений колір, додавайте щавель у самому кінці, за 2–3 хв до готовності.

Зелений борщ — це не просто страва, а справжній символ весняного та літнього достатку на українському столі. Він поєднує у собі легкість, користь та неповторний смак свіжої зелені. Готувати його нескладно, а результат завжди тішить яскравим ароматом, ніжною кислинкою та відчуттям домашнього затишку.