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Зелений салат із хрумким беконом і фетою: цікавий рецепт
Салати бувають різні — легкі, ситні, буденні чи святкові. Але є страви, які одразу потрапляють до категорії «це треба спробувати всім».
Саме таким є зелений салат із хрумким беконом, яблуками, сиром фета та горішками, рецептом якого поділилася блогерка Monika Molecka. Цей салат справжній вибух текстур і смаків, тут усе хрумтить, поєднується, контрастує та зачаровує.
Інгредієнти
Для салату
Бекон — 100 г
Суміш зелені — 80 г
Сир фета — 50 г
Волоські горіхи — 30 г
Яблуко — 1 шт.
Сушена журавлина — 30 г
Для соусу
Оливкова олія — 50 мл
Винний чи яблучний оцет — 20 мл
Діжонська гірчиця — 1 ч. л
Мед — 2 ч. л
Сіль
Чорний перець
Натертий твердий сир — 20 г
Приготування
Розігрійте духовку до 200°C. Викладіть скибки бекону на деко, застелене пергаментом, і запікайте 10–15 хв, поки вони не стануть золотистими і хрусткими.
Після цього викладіть на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру.
У невеликій мисці змішайте оливкову олію, оцет, мед, гірчицю, сіль, перець і тертий твердий сир.
Добре збийте віночком до однорідності.
Яблука помийте, видаліть серцевину, наріжте тонкими скибочками (зі шкіркою).
Горіхи злегка підсмажте на сухій пательні (2–3 хв) — це посилить їхній смак і аромат.
На велике блюдо чи у миску викладіть суміш молодої зелені, зверху шматочки фети, далі скибочки яблук, додайте обсмажені горіхи та журавлину, розсипте зверху подрібнений бекон, полийте соусом безпосередньо перед подачею.
Подавання
Ідеально поєднується з білим сухим вином.
Також із домашнім лимонадом, айраном або зеленою мінеральною водою з льодом і лимоном.
Поради
Замініть фету на козиний сир або бринзу.
Спробуйте грушу замість яблука.
У вегетаріанському варіанті замість бекону використайте смажений тофу чи веганський «бекон» з моркви.
Цей зелений салат — приклад того, як проста страва може стати гастрономічним відкриттям. Лише кілька інгредієнтів, трохи часу — і на столі буде щось особливе.