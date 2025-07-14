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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
114
Час на прочитання
2 хв

Зелений салат із хрумким беконом і фетою: цікавий рецепт

Салати бувають різні — легкі, ситні, буденні чи святкові. Але є страви, які одразу потрапляють до категорії «це треба спробувати всім».

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Зелений салат із беконом, сиром фета та яблуками instagram.com_pysznieczyprzepysznie

Зелений салат із беконом, сиром фета та яблуками instagram.com_pysznieczyprzepysznie / © Instagram

Саме таким є зелений салат із хрумким беконом, яблуками, сиром фета та горішками, рецептом якого поділилася блогерка Monika Molecka. Цей салат справжній вибух текстур і смаків, тут усе хрумтить, поєднується, контрастує та зачаровує.

Інгредієнти

Для салату

  • Бекон — 100 г

  • Суміш зелені — 80 г

  • Сир фета — 50 г

  • Волоські горіхи — 30 г

  • Яблуко — 1 шт.

  • Сушена журавлина — 30 г

Для соусу

  • Оливкова олія — 50 мл

  • Винний чи яблучний оцет — 20 мл

  • Діжонська гірчиця — 1 ч. л

  • Мед — 2 ч. л

  • Сіль

  • Чорний перець

  • Натертий твердий сир — 20 г

Приготування

  1. Розігрійте духовку до 200°C. Викладіть скибки бекону на деко, застелене пергаментом, і запікайте 10–15 хв, поки вони не стануть золотистими і хрусткими.

  2. Після цього викладіть на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру.

  3. У невеликій мисці змішайте оливкову олію, оцет, мед, гірчицю, сіль, перець і тертий твердий сир.

  4. Добре збийте віночком до однорідності.

  5. Яблука помийте, видаліть серцевину, наріжте тонкими скибочками (зі шкіркою).

  6. Горіхи злегка підсмажте на сухій пательні (2–3 хв) — це посилить їхній смак і аромат.

  7. На велике блюдо чи у миску викладіть суміш молодої зелені, зверху шматочки фети, далі скибочки яблук, додайте обсмажені горіхи та журавлину, розсипте зверху подрібнений бекон, полийте соусом безпосередньо перед подачею.

Подавання

  • Ідеально поєднується з білим сухим вином.

  • Також із домашнім лимонадом, айраном або зеленою мінеральною водою з льодом і лимоном.

Поради

  • Замініть фету на козиний сир або бринзу.

  • Спробуйте грушу замість яблука.

  • У вегетаріанському варіанті замість бекону використайте смажений тофу чи веганський «бекон» з моркви.

Цей зелений салат — приклад того, як проста страва може стати гастрономічним відкриттям. Лише кілька інгредієнтів, трохи часу — і на столі буде щось особливе.

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