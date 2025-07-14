Зелений салат із хрумким беконом і фетою: цікавий рецепт

Зелений салат із беконом, сиром фета та яблуками instagram.com_pysznieczyprzepysznie / © Instagram

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Саме таким є зелений салат із хрумким беконом, яблуками, сиром фета та горішками, рецептом якого поділилася блогерка Monika Molecka. Цей салат справжній вибух текстур і смаків, тут усе хрумтить, поєднується, контрастує та зачаровує.

Інгредієнти

Для салату

Бекон — 100 г

Суміш зелені — 80 г

Сир фета — 50 г

Волоські горіхи — 30 г

Яблуко — 1 шт.

Сушена журавлина — 30 г

Для соусу

Оливкова олія — 50 мл

Винний чи яблучний оцет — 20 мл

Діжонська гірчиця — 1 ч. л

Мед — 2 ч. л

Сіль

Чорний перець

Натертий твердий сир — 20 г

Приготування

Розігрійте духовку до 200°C. Викладіть скибки бекону на деко, застелене пергаментом, і запікайте 10–15 хв, поки вони не стануть золотистими і хрусткими. Після цього викладіть на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру. У невеликій мисці змішайте оливкову олію, оцет, мед, гірчицю, сіль, перець і тертий твердий сир. Добре збийте віночком до однорідності. Яблука помийте, видаліть серцевину, наріжте тонкими скибочками (зі шкіркою). Горіхи злегка підсмажте на сухій пательні (2–3 хв) — це посилить їхній смак і аромат. На велике блюдо чи у миску викладіть суміш молодої зелені, зверху шматочки фети, далі скибочки яблук, додайте обсмажені горіхи та журавлину, розсипте зверху подрібнений бекон, полийте соусом безпосередньо перед подачею.

Подавання

Ідеально поєднується з білим сухим вином.

Також із домашнім лимонадом, айраном або зеленою мінеральною водою з льодом і лимоном.

Поради

Замініть фету на козиний сир або бринзу.

Спробуйте грушу замість яблука.

У вегетаріанському варіанті замість бекону використайте смажений тофу чи веганський «бекон» з моркви.

Цей зелений салат — приклад того, як проста страва може стати гастрономічним відкриттям. Лише кілька інгредієнтів, трохи часу — і на столі буде щось особливе.