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Зелений суп із черемші: рецепт пікантної страви
З теплої пори природа дарує нам унікальні сезонні інгредієнти, які не лише тішать око, а й підтримують здоров’я. Один із таких — дикий часник або черемша. Його ніжні зелені листки мають яскравий часниковий аромат, але делікатніший за традиційний часник, ідеально підходять для супів, песто, пирогів або салатів.
На сторінці alfiecooks розповіли, як цей дар природи перетворити на справжній суповий шедевр. Ідеально збалансований, легкий, ароматний та корисний — зелений суп із черемші стане фаворитом вашого меню.
Інгредієнти
- Великий шалот (або половинка звичайної цибулі)
- 1 шт.
- Велика картопля
- 2 шт.
- Часник
- 6–8 зубчиків
- Яблучний оцет
- 1 ст. л
- Овочевий бульйонний кубик
- 1 шт.
- Окріп
- 1 л
- Листя черемші
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- Свіжа зелень (м’ята, петрушка, базилік)
- 1 велика жменя
- Лимонна цедра
- 1 шт.
- Харчові дріжджі
- 2 ст. л
- Місо паста (або соєвий соус)
- 1 ч. л
- Вершкове масло
- 1 ст. л
- Оливкова олія
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- Сіль
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- Перець
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Приготування
Подрібніть шалот. Очистьте та наріжте кубиками картоплю. Часник дрібно порубайте.
У каструлі розігрійте трохи оливкової олії. Додайте вершкове масло.
Засипте шалот і картоплю з дрібкою солі. Смажте 5–10 хв, періодично помішуйте, доки овочі не стануть м’якими.
Додайте часник. Обсмажуйте ще 1–2 хв, поки не з’явиться характерний аромат.
Влийте яблучний оцет — він допоможе «зішкребти» карамелізовані шматочки з дна каструлі та збагатити смак.
Розчиніть бульйонний кубик в 1 л окропу.
Влийте до овочів. Доведіть до кипіння, потім зменште вогонь і варіть 10–15 хв, поки картопля не стане м’якою.
Черемшу та зелень помийте і просушіть.
Додайте до каструлі, дайте листю «зів’янути» (це займає буквально 1–2 хв).
Зніміть суп з вогню. Обережно перелийте у блендер або скористайтесь ручним блендером.
Збивайте до однорідної зеленої кремової текстури.
Додайте цедру лимона, харчові дріжджі (якщо використовуєте), місо пасту. Добре перемішайте.
Приправте сіллю та свіжозмеленим чорним перцем.
Підсушіть хліб або намастіть його вершковим маслом.
Розлийте суп по тарілках, додайте трохи сметани чи вершків, скропіть оливковою олією.
Поради
Якщо не вдалося знайти черемшу, можна використати шпинат із додаванням 1–2 зубчиків звичайного часнику.
Додайте відварену білу квасолю чи горох разом із картоплею — це зробить суп ще ситнішим.
Цей суп — справжній спосіб відчути чуттєву пікантність у тарілці. Готуйте та не забувайте насолоджуватись природними дарами сезону.