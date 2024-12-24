Жульєн у тарталетках: рецепт до святкового столу

Жульєн у тарталетках — вишукана та водночас проста у приготуванні страва, яка неодмінно прикрасить ваш святковий стіл. Поєднання ніжної курятини, соковитих грибів та вершкового сиру у хрустких тарталетках стане справжньою насолодою для гурманів.
Секрет популярності цієї страви полягає в її універсальності: вона підходить як для святкового застілля, так і для дружніх вечірок. А ще її можна приготувати заздалегідь, залишивши лише випікання перед подачею. А рецептом цієї смакоти поділилися на сторінці zhuravlina_cooking.
Інгредієнти
- Тарталетки
- 12 шт.
- Печериці
- 400 г
- Цибуля
- 3 шт.
- Куряче філе
- 350 г
- Сир твердий
- 160 г
- Сметана
- 2 ст.л
- Сіль
- Перець
- Хмелі-сунелі
- 1 ч.л
Приготування:
- Печериці та цибулю ретельно почистіть і наріжте дрібними кубиками. Розігрійте пательню та обсмажуйте гриби разом із цибулею на середньому вогні до золотистого кольору. Потім перекладіть їх у миску, щоб охололи.
- Куряче філе попередньо відваріть у підсоленій воді до готовності. Остудіть м'ясо та наріжте невеликими кубиками. Додайте до суміші грибів і цибулі.
- До м'ясно-грибної суміші додайте натертий на дрібній тертці твердий сир (залиште трохи для посипання зверху), сметану та спеції: сіль, перець і хмелі-сунелі. Ретельно перемішайте до однорідності.
- Підготуйте тарталетки, розклавши їх на деко, застелене пергаментом. Наповніть кожну тарталетку приготовленою начинкою. Зверху посипте залишками тертого сиру, який створить апетитну золотисту скоринку.
- Розігрійте духовку до 180°С. Випікайте тарталетки протягом 10–12 хвилин, доки сир повністю не розплавиться та не стане рум'яним.
Поради:
- Спробуйте додати у жульєн дрібно нарізаний бекон або трохи сиру з пліснявою для додаткового смакового акценту.
- Подавайте жульєн одразу після випікання, поки він теплий, а сир тягучий.
Жульєн у тарталетках — ідеальна закуска, яка поєднує класичний смак із сучасною подачею. Вона гарантовано сподобається вашим гостям і стане однією з тих страв, рецепт якої питатимуть ще довго після свята.
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