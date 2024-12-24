Жульєн у тарталетках: рецепт до святкового столу

Жульєн у тарталетках — вишукана та водночас проста у приготуванні страва, яка неодмінно прикрасить ваш святковий стіл. Поєднання ніжної курятини, соковитих грибів та вершкового сиру у хрустких тарталетках стане справжньою насолодою для гурманів.

Секрет популярності цієї страви полягає в її універсальності: вона підходить як для святкового застілля, так і для дружніх вечірок. А ще її можна приготувати заздалегідь, залишивши лише випікання перед подачею. А рецептом цієї смакоти поділилися на сторінці zhuravlina_cooking.

Інгредієнти Тарталетки 12 шт. Печериці 400 г Цибуля 3 шт. Куряче філе 350 г Сир твердий 160 г Сметана 2 ст.л Сіль Перець Хмелі-сунелі 1 ч.л

Приготування:

Печериці та цибулю ретельно почистіть і наріжте дрібними кубиками. Розігрійте пательню та обсмажуйте гриби разом із цибулею на середньому вогні до золотистого кольору. Потім перекладіть їх у миску, щоб охололи. Куряче філе попередньо відваріть у підсоленій воді до готовності. Остудіть м'ясо та наріжте невеликими кубиками. Додайте до суміші грибів і цибулі. До м'ясно-грибної суміші додайте натертий на дрібній тертці твердий сир (залиште трохи для посипання зверху), сметану та спеції: сіль, перець і хмелі-сунелі. Ретельно перемішайте до однорідності. Підготуйте тарталетки, розклавши їх на деко, застелене пергаментом. Наповніть кожну тарталетку приготовленою начинкою. Зверху посипте залишками тертого сиру, який створить апетитну золотисту скоринку. Розігрійте духовку до 180°С. Випікайте тарталетки протягом 10–12 хвилин, доки сир повністю не розплавиться та не стане рум'яним.

Поради:

Спробуйте додати у жульєн дрібно нарізаний бекон або трохи сиру з пліснявою для додаткового смакового акценту.

Подавайте жульєн одразу після випікання, поки він теплий, а сир тягучий.

Жульєн у тарталетках — ідеальна закуска, яка поєднує класичний смак із сучасною подачею. Вона гарантовано сподобається вашим гостям і стане однією з тих страв, рецепт якої питатимуть ще довго після свята.

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