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Жульєн із куркою та грибами на сковороді: швидкий рецепт улюбленої страви

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
585
Час на прочитання
1 хв
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Жульєн із куркою та грибами на сковороді: швидкий рецепт улюбленої страви

Фото: Credits

Щоб насолодитися улюбленою стравою із соковитої курки та грибів у ніжному соусі, необов'язково возитися з формами та духовкою. Жульєн на сковороді – один зі спрощених варіантів приготування цієї страви.

Усі продукти потрібно обсмажити на сковороді, залити вершками та посипати сиром.

Складники

  • філе куряче – 400 г;
  • гриби печериці – 300 г;
  • цибуля ріпчаста – 1 шт. (велика);
  • вершки 20% – 200 г;
  • сир твердий – 200 г;
  • олія – 2 ст. л.;
  • перець чорний мелений;
  • сіль.

Приготування

Куряче філе вимийте, висушіть і наріжте невеликими шматочками. У великій сковороді розігрійте олію та обсмажте м'ясо до напівготовності.

Цибулю дрібно наріжте, додайте до курки та обсмажте ще три хвилини.

Печериці наріжте тонкими пластинами, всипте гриби до м'яса. Після того, як випариться волога з грибів, посоліть і поперчіть. Обсмажте м'ясо з грибами та цибулею ще п'ять хвилин. Залийте вершками та трохи прогрійте на повільному вогні. Посипте сиром і тушкуйте жульєн під закритою кришкою, поки сир не розплавиться. Залишіть страву томитися на повільному вогні три хвилини.

Поради

Жульєн найкраще подавати зі свіжими овочами та зеленню.

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Дата публікації
Перегляди
585
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