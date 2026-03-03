Зірки серіалу "Бріджертони" розповіли, як приготувати смачну піцу

Ханна Додд і Єрін Ха youtube.com_@NYTCooking

Під час інтерв’ю для The Pizza Interview Єрін Ха з колегою Ханною Додд не лише сміялися та згадували знімання, а й ділилися інформацією про улюблену їжу та різні кулінарні спогади.

Ханна Додд і Єрін Ха youtube.com_@NYTCooking

Єрін розповіла про мамин галбі-чжим — корейське тушковане рагу з коротких яловичих ребер, а Ганна з ностальгією згадала банановий хліб та домашню лазанью, які готував її тато.

Акторки зізналися, що не завжди готують складні страви, і свою піцу вони робили вже на готовій основі.

піца youtube.com_@NYTCooking

Інгредієнти

основа для піци (готова чи домашня)

томатний соус 150 мл

тертий сир моцарела 100 г

м’ясо на власний смак

овочі на власний смак

олія

сіль

спеції

Приготування

Розігрійте духовку до 220°C. Змастіть основу піци томатним соусом. Викладіть сир, м’ясо та овочі. Запікайте 10–15 хв до моменту, коли сир набуде золотистого кольору. Перед подаванням можна додати свіжий базилік.

Для Єрін Ха і Ханни Додд кулінарія — це спосіб зустрітись із дитинством, друзями та колегами, навіть під час напружених знімань. Від простої домашньої піци до галбі-чжиму, який тушкувався годинами — кожна страва створює атмосферу затишку та радості.