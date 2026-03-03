- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 112
- Час на прочитання
- 1 хв
Зірки серіалу "Бріджертони" розповіли, як приготувати смачну піцу
Поки зірки «Бріджертонів» Ханна Додд і Єрін Ха готували смачну піцу, вони ділилися спогадами про родини та моменти, які зігрівають серце.
Під час інтерв’ю для The Pizza Interview Єрін Ха з колегою Ханною Додд не лише сміялися та згадували знімання, а й ділилися інформацією про улюблену їжу та різні кулінарні спогади.
Єрін розповіла про мамин галбі-чжим — корейське тушковане рагу з коротких яловичих ребер, а Ганна з ностальгією згадала банановий хліб та домашню лазанью, які готував її тато.
Акторки зізналися, що не завжди готують складні страви, і свою піцу вони робили вже на готовій основі.
Інгредієнти
основа для піци (готова чи домашня)
томатний соус 150 мл
тертий сир моцарела 100 г
м’ясо на власний смак
овочі на власний смак
олія
сіль
спеції
Приготування
Розігрійте духовку до 220°C.
Змастіть основу піци томатним соусом.
Викладіть сир, м’ясо та овочі.
Запікайте 10–15 хв до моменту, коли сир набуде золотистого кольору.
Перед подаванням можна додати свіжий базилік.
Для Єрін Ха і Ханни Додд кулінарія — це спосіб зустрітись із дитинством, друзями та колегами, навіть під час напружених знімань. Від простої домашньої піци до галбі-чжиму, який тушкувався годинами — кожна страва створює атмосферу затишку та радості.