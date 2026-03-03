ТСН у соціальних мережах

Рецепти
112
1 хв

Зірки серіалу "Бріджертони" розповіли, як приготувати смачну піцу

Поки зірки «Бріджертонів» Ханна Додд і Єрін Ха готували смачну піцу, вони ділилися спогадами про родини та моменти, які зігрівають серце.

Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Ханна Додд і Єрін Ха youtube.com_@NYTCooking

Під час інтерв’ю для The Pizza Interview Єрін Ха з колегою Ханною Додд не лише сміялися та згадували знімання, а й ділилися інформацією про улюблену їжу та різні кулінарні спогади.

Ханна Додд і Єрін Ха youtube.com_@NYTCooking

Єрін розповіла про мамин галбі-чжим — корейське тушковане рагу з коротких яловичих ребер, а Ганна з ностальгією згадала банановий хліб та домашню лазанью, які готував її тато.

Акторки зізналися, що не завжди готують складні страви, і свою піцу вони робили вже на готовій основі.

піца youtube.com_@NYTCooking

Інгредієнти

  • основа для піци (готова чи домашня)

  • томатний соус 150 мл 

  • тертий сир моцарела 100 г 

  • м’ясо на власний смак

  • овочі на власний смак

  • олія

  • сіль

  • спеції

Приготування

  1. Розігрійте духовку до 220°C.

  2. Змастіть основу піци томатним соусом.

  3. Викладіть сир, м’ясо та овочі.

  4. Запікайте 10–15 хв до моменту, коли сир набуде золотистого кольору.

  5. Перед подаванням можна додати свіжий базилік.

Для Єрін Ха і Ханни Додд кулінарія — це спосіб зустрітись із дитинством, друзями та колегами, навіть під час напружених знімань. Від простої домашньої піци до галбі-чжиму, який тушкувався годинами — кожна страва створює атмосферу затишку та радості.

112
