Злакове печиво з шоколадною крихтою: рецепт випічки до молока

Якщо ви шукаєте оригінальну та просту альтернативу ранковим пластівцям або хочете здивувати себе чи близьких смачною випічкою, спробуйте приготувати злакове шоколадне печиво.

На сторінці ri.dailyy поділилися рецептом, який захоплює своєю простотою та апетитністю. Хрустке, шоколадне, неймовірно смачне печиво ідеально підходить як до склянки молока, так і до чаю.

Замість традиційних пластівців, які можуть здатися занадто звичними, ви можете приготувати мініатюрне печиво. Воно поєднує в собі насичений шоколадний смак і приємну хрусткість, що чудово гармоніює з молоком.

Інгредієнти Вершкове масло 80 г Цукрова пудра 50 г Коричневий цукор 50 г Яйця 1 шт. Ваніль 1/2 ч. л Молоко 2 ст. л Борошно 150 г Розпушувач 1/4 ч. л Шоколадна крихта 50-60 г

Приготування:

Вершкове масло потрібно попередньо розтопити. Це можна зробити на слабкому вогні чи в мікрохвильовці. Розтоплене масло перелийте в миску для змішування. Почніть із додавання цукрової пудри. Ретельно перемішайте, поки маса не стане однорідною. Потім додайте коричневий цукор і знову перемішайте. Додайте яйце до суміші та збийте до отримання однорідної консистенції. Просійте борошно та розпушувач у вологу суміш. Це допоможе уникнути грудочок і зробить тісто ніжнішим. Додайте молоко та ванільний екстракт. Перемішайте до повного з’єднання всіх інгредієнтів. На цьому етапі обережно вмішайте шоколадну крихту. Спробуйте розподілити її рівномірно по всьому тісту. За допомогою кондитерського мішка чи ложки викладіть маленькі порції тіста на деко, застелене пергаментом. Випікайте у попередньо розігрітій духовці за температури 180°C протягом 10-15 хвилин. Краї печива мають стати золотисто-коричневими. Після випікання дайте печиву повністю охолонути. Це допоможе йому стати ще більш хрустким.

Це печиво легко приготувати, а результат завжди буде тішити вас як смаком, так і зовнішнім виглядом. Спробуйте цей рецепт і подаруйте собі хрусткий момент задоволення.

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