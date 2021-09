Знаменитий сливовий пиріг з The New York Times: кумедна історія його популярності і рецепт

1983 рік видався дуже незвичайним для газети The New York Times, а точніше для її кулінарного розділу.

На початку вересня тодішня редакторка Меріан Беррос вперше опублікувала в газеті рецепт дуже простого сливового пирога (Original Purple Plum Torte by Marian Burros from New York Times), який їй дала Лоїс Левіна, співавторка з кулінарної книжки "Елегантно, але легко". Публікацію розмістили в лівому нижньому кутку на сторінці зі знижковими купонами і короткою заміткою, що наближається сезон італійських слив, які як раз можна було купити за низькою ціною.

Нічого особливого від цього рецепту не очукували і вже точно того, що він стане головним хітом видання. Але після публікації шанувальники завалювали редакцію листами, і Меріан Беррос вирішила передрукувати рецепт наступного року в цей же час. Історія повторювалася до 1989 року, поки редактори газети не вирішили, що час покласти край цьому божевіллю.

Беррос не розуміла, чому люди не можуть просто вирізати рецепт і зберегти, а вимагають постійного його повторювати в газеті. "Чи не настав час надрукувати рецепт сливового пирога?", "Ви збираєтеся друкувати рецепт сливового пирога?", — писали Меріан читачі.

У своїй колонці Меріан Беррос написала, що це дійсно востаннє, коли рецепт публікують у виданні і попросила читачів його нарешті вирізати. 1989 року рецепт з'явився в газеті востаннє, але в трохи оновленій версії - в ньому замінили склянку цукру на три чверті склянки. Також він був надрукований трохи більшим шрифтом, ніж зазвичай і обведений пунктирною лінією, щоб точно було зручніше вирізати. Але шанувальники були непохитні і продовжували вимагати публікації знову.

"Літо минає, настає осінь. Ось у чому суть вашого щорічного рецепта. Не гнівайся на це", — написав один із шанувальників у своєму листі.

Після багатьох років боротьби Меріан здалася, і рецепт однаково продовжували публікувати, але тільки в різних варіаціях: з іншими фруктами, ягодами, без яєць, без масла. 2010 року був опублікований рецепт із цільнозерновим борошном.

Сама Меріан Беррос зараз на пенсії, але продовжує готувати пиріг за цим рецептом, але ось тільки замість слив більше любить використовувати персики.

Рецепт знаменитого сливового пирога з The New York Times

Інгредієнти:

1 чашка цукру (225 г)

½ чашки вершкового масла (75 г)

1 чашка пшеничного борошна (225 г)

1 ч. л. розпушувача

дрібка солі

24 половинки сливи без кісточок

2 яйця

цукор, лимонний сік і кориця для заправки

Приготування:

1. Розігрійте духовку до 170 градусів.

2. Збийте вінчиком цукор і масло в мисці. Додати борошно, розпушувач, сіль, яйця і добре збийте знову.

3. Викладіть тісто ложкою до форми. Покладіть половинки слив шкіркою вгору на тісто. Злегка притрусіть цукром і побризкайте лимонним соком, але тут потрібно орієнтуватися на солодкість фруктів. Посипте приблизно 1 чайною ложкою кориці.

4. Випікати приблизно 1 годину. Готовність перевіряти дерев'яною шпажкою.

