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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
164
Час на прочитання
2 хв

Золота паска: рецепт пухкої випічки

Паска — не просто великодній хліб, а справжній символ родинного тепла, добробуту та світлого свята Воскресіння. У кожній українській родині є свій, перевірений роками, рецепт. Але серед них особливою любов’ю користується так звана «Золота паска» — пухка, духмяна, із сонячним відтінком та насиченим смаком.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
5 годин
Харчова цінність на 100 г
255 ккал
Золота паска

Золота паска / © Credits

Золота паска — це не просто смакота, а маленьке сонце на великодньому столі. Вона тішить око, зігріває душу та дарує відчуття свята ще задовго до першого шматочка, а про рецепт цього святкового хліба розповіли на сторінці alionakarpiuk.

Інгредієнти

Пшеничне борошно
1 кг
Молоко
400 мл
Жовтки
10 шт.
Живі дріжджі
100 г
Вершкове масло
200 г
Цукор
300 г
Родзинки
100 г
Сіль
½ ч. л
Лимонна цедра
1 шт.

Приготування

  1. У тепле молоко (не гаряче!) розчиніть дріжджі, додайте 100 г цукру та 200 г просіяного борошна.

  2. Добре перемішайте до однорідності. Накрийте миску рушником і поставте у тепле місце на 30–45 хв, поки маса не збільшиться вдвічі.

  3. До піднятої опари додайте решту цукру, жовтки, родзинки (попередньо запарені в окропі та обсушені), лимонну цедру, сіль і поступово всипте решту борошна.

  4. Замішайте тісто. На завершальному етапі додайте розтоплене та охолоджене вершкове масло. Важливо: жир вводьте тільки наприкінці. Це робить тісто шовковистим і легким.

  5. Тісто потрібно місити не менше 10–15 хв, поки воно не стане еластичним і не почне відставати від рук. Не підсипайте зайвого борошна, інакше паска буде надто тугою.

  6. Перекладіть тісто у миску, накрийте рушником і залиште у теплому місці до збільшення вдвічі (приблизно 1–2 години).

  7. Легко обімніть тісто, дайте йому ще раз піднятися. Це забезпечить особливу пухкість.

  8. Викладіть тісто у форми, заповніть їх на ⅓. Дайте ще раз підійти у формах до подвійного об’єму.

  9. Розігрійте духовку до 200 °C. Випікайте паски 10 хв, потім зменште температуру до 170–160 °C і випікайте ще 45–50 хв.

  10. Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою — вона має виходити сухою.

Секрети ідеальної паски:

  • Не скорочуйте час підняття тіста, дайте йому «дозріти».

  • Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

  • Для блиску змастіть готові паски збитим жовтком перед випіканням або злегка змастіть олією після охолодження.

Хай ваш Великдень буде світлим, смачним і наповненим родинним теплом.

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