Золота паска: рецепт пухкої випічки

Золота паска / © Credits

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Золота паска — це не просто смакота, а маленьке сонце на великодньому столі. Вона тішить око, зігріває душу та дарує відчуття свята ще задовго до першого шматочка, а про рецепт цього святкового хліба розповіли на сторінці alionakarpiuk.

Інгредієнти Пшеничне борошно 1 кг Молоко 400 мл Жовтки 10 шт. Живі дріжджі 100 г Вершкове масло 200 г Цукор 300 г Родзинки 100 г Сіль ½ ч. л Лимонна цедра 1 шт.

Приготування

У тепле молоко (не гаряче!) розчиніть дріжджі, додайте 100 г цукру та 200 г просіяного борошна. Добре перемішайте до однорідності. Накрийте миску рушником і поставте у тепле місце на 30–45 хв, поки маса не збільшиться вдвічі. До піднятої опари додайте решту цукру, жовтки, родзинки (попередньо запарені в окропі та обсушені), лимонну цедру, сіль і поступово всипте решту борошна. Замішайте тісто. На завершальному етапі додайте розтоплене та охолоджене вершкове масло. Важливо: жир вводьте тільки наприкінці. Це робить тісто шовковистим і легким. Тісто потрібно місити не менше 10–15 хв, поки воно не стане еластичним і не почне відставати від рук. Не підсипайте зайвого борошна, інакше паска буде надто тугою. Перекладіть тісто у миску, накрийте рушником і залиште у теплому місці до збільшення вдвічі (приблизно 1–2 години). Легко обімніть тісто, дайте йому ще раз піднятися. Це забезпечить особливу пухкість. Викладіть тісто у форми, заповніть їх на ⅓. Дайте ще раз підійти у формах до подвійного об’єму. Розігрійте духовку до 200 °C. Випікайте паски 10 хв, потім зменште температуру до 170–160 °C і випікайте ще 45–50 хв. Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою — вона має виходити сухою.

Секрети ідеальної паски:

Не скорочуйте час підняття тіста, дайте йому «дозріти».

Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

Для блиску змастіть готові паски збитим жовтком перед випіканням або злегка змастіть олією після охолодження.

Хай ваш Великдень буде світлим, смачним і наповненим родинним теплом.

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