Зрази з сиром та шпинатом: рецепт улюбленої страви

Зрази з начинкою — це класика словʼянської кухні та страва, яку легко адаптувати до будь-якого смаку.

Завдяки рецепту зі сторінки veganrecipe_4u ви зможете приготувати вишукані зрази з ароматною начинкою з грибів та шпинату, які стануть ідеальним вибором як сімейного обіду.

Інгредієнти Картопля 2 шт. Сіль Кукурудзяний крохмаль 45 г Сир 100 г Петрушка (сушена) 1 ст. л Шпинат 500 г Гриби 200 г Перець Паприка Олія

Приготування:

Почистіть картоплю та наріжте її на невеликі шматочки, щоб пришвидшити процес варіння. У великій каструлі закип’ятіть воду, додайте чайну ложку солі та відваріть картоплю до готовності. Злийте воду, ретельно розімніть картоплю до однорідної консистенції. Поступово додайте кукурудзяний крохмаль, ретельно перемішуючи, щоб отримати еластичне картопляне тісто. На пательні розігрійте невелику кількість рослинної олії. Додайте нарізані гриби та обсмажте їх до золотистої скоринки. Додайте до грибів шпинат і готуйте, поки він не стане м’яким і не випустить зайву вологу. Приправте начинку сіллю, перцем і паприкою. Добре перемішайте та залиште холонути. Візьміть невелику порцію картопляного тіста. Сформуйте диск і розплющіть тісто руками. Помістіть ложку начинки та трохи сиру у центр. Загорніть краї тіста, щільно закриваючи начинку, а потім розрівняйте у формі млинця. Розігрійте пательню з невеликою кількістю олії на середньому вогні. Обсмажуйте кожну зразу на повільному вогні до золотистого кольору з обох сторін. Після смаження викладіть їх на решітку чи паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Готові зрази викладіть на тарілку, прикрасьте сушеною петрушкою. Подавати гарячими зі сметаною чи улюбленим соусом на ваш вибір.

Поради:

Якщо хочете зробити зрази ще насиченішими, спробуйте додати до начинки трохи часнику чи дрібку тертого мускатного горіха.

Для хрусткості перед подачею можна запекти у духовці протягом 5-7 хвилин за температури 180℃.

Зрази — чудова можливість поєднати традиції з сучасними кулінарними тенденціями. Вони неодмінно стануть улюбленою стравою на вашому столі.

Смачного!

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