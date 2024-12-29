Зрази з сиром та шпинатом: рецепт улюбленої страви

Зрази з начинкою — це класика словʼянської кухні та страва, яку легко адаптувати до будь-якого смаку.
Завдяки рецепту зі сторінки veganrecipe_4u ви зможете приготувати вишукані зрази з ароматною начинкою з грибів та шпинату, які стануть ідеальним вибором як сімейного обіду.
Інгредієнти
- Картопля
- 2 шт.
- Сіль
- Кукурудзяний крохмаль
- 45 г
- Сир
- 100 г
- Петрушка (сушена)
- 1 ст. л
- Шпинат
- 500 г
- Гриби
- 200 г
- Перець
- Паприка
- Олія
Приготування:
- Почистіть картоплю та наріжте її на невеликі шматочки, щоб пришвидшити процес варіння.
- У великій каструлі закип’ятіть воду, додайте чайну ложку солі та відваріть картоплю до готовності.
- Злийте воду, ретельно розімніть картоплю до однорідної консистенції.
- Поступово додайте кукурудзяний крохмаль, ретельно перемішуючи, щоб отримати еластичне картопляне тісто.
- На пательні розігрійте невелику кількість рослинної олії.
- Додайте нарізані гриби та обсмажте їх до золотистої скоринки.
- Додайте до грибів шпинат і готуйте, поки він не стане м’яким і не випустить зайву вологу.
- Приправте начинку сіллю, перцем і паприкою. Добре перемішайте та залиште холонути.
- Візьміть невелику порцію картопляного тіста.
- Сформуйте диск і розплющіть тісто руками.
- Помістіть ложку начинки та трохи сиру у центр.
- Загорніть краї тіста, щільно закриваючи начинку, а потім розрівняйте у формі млинця.
- Розігрійте пательню з невеликою кількістю олії на середньому вогні.
- Обсмажуйте кожну зразу на повільному вогні до золотистого кольору з обох сторін.
- Після смаження викладіть їх на решітку чи паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
- Готові зрази викладіть на тарілку, прикрасьте сушеною петрушкою.
- Подавати гарячими зі сметаною чи улюбленим соусом на ваш вибір.
Поради:
- Якщо хочете зробити зрази ще насиченішими, спробуйте додати до начинки трохи часнику чи дрібку тертого мускатного горіха.
- Для хрусткості перед подачею можна запекти у духовці протягом 5-7 хвилин за температури 180℃.
Зрази — чудова можливість поєднати традиції з сучасними кулінарними тенденціями. Вони неодмінно стануть улюбленою стравою на вашому столі.
Смачного!
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