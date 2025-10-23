Жульєн у тарталетках: рецепт смачної закуски

Жульєн у тарталетках / © Credits

Це класичне поєднання курячого філе, ароматних печериць і ніжного сиру, запечене до золотистої скоринки. На сторінці lypovva розповіли про рецепт, який дозволить швидко приготувати цю смакоту навіть тим, хто не проводить години на кухні.

Інгредієнти Куряче філе 300 г Печериці 400 г Зелена цибуля Майонез 2–3 ст. л Сіль Перець Тарталетки 12 шт. Сир твердий 100 г

Приготування

Куряче філе обсмажте до готовності та наріжте невеликими кубиками. Печериці поріжте та обсмажте на невеликій кількості олії до легкого золотистого кольору. У великій мисці з’єднайте курку, печериці, дрібно нарізану зелену цибулю. Додайте майонез, сіль та перець до свого смаку. Перемішайте до однорідної консистенції. Наповніть кожну тарталетку отриманою сумішшю, але залиште трохи місця для сиру. Натріть твердий сир і посипте зверху. Викладіть тарталетки на деко і запікайте у розігрітій до 180°C духовці 7–10 хв, поки сир не стане золотистим і тягучим.

Поради

Щоб жульєн був особливо ніжним, можна додати трохи вершків у суміш перед запіканням.

Якщо любите аромат часнику, один зубчик дрібно порізаного чи пресованого додасть страві пікантності.

Поєднання ніжного курячого філе, печериць та сиру робить страву універсальною для будь-якого столу, а тарталетки мають акуратний та святковий вигляд.