Журек: рецепт традиційного Великоднього польського супу та закваски до нього

Журек / © Credits

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У кожної національної кухні є страви, які не просто насичують, а розповідають історію — родинну, культурну, з ароматом традицій та тепла. У Польщі такою стравою є журек — густий, наваристий суп на житній заквасці, з білою ковбасою, яйцем і хріном, який традиційно готують на Великдень. Його смак — кислуватий, глибокий, з легкими пряними нотками — важко з чимось переплутати, про це розповіла кулінарна блогерка ᴍᴏɴɪᴋᴀ ᴍᴏʟᴇᴄᴋᴀ.

Тож якщо ви хочете зануритися в атмосферу автентичної польської кухні — почніть із закваски. Вона стане першим кроком до створення справжнього великоднього дива на вашій кухні.

Що таке закваска для журека

Це рідкий ферментований настій на основі житнього борошна та спецій. Вона має кислуватий аромат, схожий на запах хлібної закваски, але з часниковими та пряними нотами. Закваска бродить кілька днів у теплому місці, а потім зберігається у холодильнику до моменту приготування супу.

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Інгредієнти для приготування закваски

Кип’ячена тепла вода 3 склянки

Житнє борошно 1 склянка

Часник 2 зубчики

Лавровий лист 3 шт.

Духмяний перець 3 шт.

Чорний перец 5 шт.

Приготування закваски

Важливо: використовуйте стерилізовану скляну чи керамічну ємність, щоб уникнути розвитку небажаних бактерій. Не використовуйте пластик або метал.

У скляній банці чи глечику змішайте борошно з теплою кип’яченою водою. Ретельно перемішайте, щоб не залишилося грудочок. Очистьте та подрібніть часник. Додайте його до суміші разом із лавровим листом, духмяним та чорним перцем. Накрийте посудину марлею чи кришкою (не герметично), щоб суміш могла «дихати» та залиште у теплому, темному місці (наприклад, у кухонній шафі). Щодня протягом 5 днів акуратно перемішуйте суміш дерев’яною ложкою. Закваска має почати бродити — з’явиться кислуватий запах, легке спінення. Чим тепліше у приміщенні — тим швидше відбуватиметься бродіння. У деяких випадках закваска може бути готова вже за 3 дні. Закваска вважається готовою, коли її смак стає виразно кислим, а запах — приємно пряним із нотками часнику та хліба. Процідіть закваску через сито, щоб прибрати часник і спеції. Перелийте у скляну пляшку чи банку, щільно закрийте кришкою та зберігайте у холодильнику до 2 тижнів.

Як використовувати закваску

Готової закваски вистачає приблизно на 3 літри бульйону. Її додають у суп після основного варіння м’яса та овочів, це надає журеку характерної кислинки. Традиційно до супу додають варене яйце, білу ковбасу, іноді смажений бекон, а подають його у хлібних мисочках або з чорним хлібом.

Поради для приготування закваски

Якщо ви любите кисліший журек — додайте більше закваски чи дайте їй настоятись довше.

Якщо хочете зменшити кислинку — розбавте закваску частиною бульйону перед додаванням.

Після того як ви приготували закваску, можна переходити до головного — варіння самого журека. Це наваристий, ароматний суп із легкою кислинкою, який прекрасно поєднується з м’ясними продуктами, яйцями та ароматними спеціями. Як приготувати суп показали на сторінці SpeedYchef.

Інгредієнти для журека

Вода чи бульйон (м’ясний, чи овочевий) 2–2,5 літри

Біла сира ковбаса (можна замінити на напівкопчену чи варену ковбасу) 300 Копченості (бекон, шинка чи ребра) 150 г

Велика цибулина 1 шт.

Часник 2–3 зубчики

Морква 1 шт.

Лавровий листок 1 шт.

Чорний перець 3–5 шт.

Закваска для журека 3–4 ст. л

Хрін (тертий) 2 ст. л

Варені яйця 4 шт.

Сіль

Перець

Майоран (сушений) 1 ч. л

Вершкове масло чи олія

Картопля

Приготування журека

На сковороді розігрійте трохи масла, обсмажте дрібно нарізану цибулю до золотистого кольору. Додайте подрібнений часник і трохи моркви, натертої на великій тертці. Обсмажуйте 2–3 хв. У каструлю влийте воду чи бульйон, покладіть ковбасу, копченості, лавровий лист, перець горошком і смажені овочі. Доведіть до кипіння та варіть на середньому вогні 20–30 хв. Потім вийміть ковбасу, наріжте кружальцями чи кубиками. Влийте закваску для журека (починайте з 3 ст. л і регулюйте до свого смаку). ПеремішайтеВаріть ще 10 хв, щоб суп загус. Додайте сіль, перець, майоран, хрін і варені яйця. Скуштуйте — суп має бути кислуватий, пряний, з легкою гостринкою.

Порада для приготування супу

Щоб зробити суп густішим — частину вареної картоплі можна розім’яти чи додати трохи житнього борошна, розмішаного у воді.

Журек чудово смакує наступного дня — смаки стають ще глибшими та багатшими.

У деяких регіонах Польщі до журека додають вершки — це пом’якшує кислинку та робить страву ніжнішою.

Журек — це не просто страва, а символ єднання, домашнього затишку та шанування предків. Його смак нагадує про часи, коли всі збиралися за одним столом, ділилися хлібом, посмішками та історіями. Спробуйте приготувати журек у своєму домі та нехай польська гастрономічна традиція додасть вашій Великодній трапезі ще більше тепла та аромату.