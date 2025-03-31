Тарт татен із буряком і козячим сиром: оригінальний рецепт

Тарт татен із буряком і козячим сиром / © Credits

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Ця страва поєднує ніжну солодкість буряка, пряну кислинку та кремову текстуру. Вона ідеально підходить для легкої вечері чи як стильна закуска для святкових посиденьок, а про рецепт розповіли на сторінці ameliezen_.

Інгредієнти Буряк 4 шт. Цибуля шалот 1 шт. Оливкова олія 3–4 ст. л Сироп агави 1,5 ст. л Свіжий козячий сир 100 г Листкове тісто Сіль

Приготування

Очистьте буряк і наріжте тонкими кружечками товщиною близько 0,5 см. На дно форми для випікання чи на застелене пергаментом деко рясно полийте оливкову олію та сироп агави, сформуйте коло. Розкладіть кружечки буряка в один шар на змащену основу. Цибулю шалот дрібно наріжте та змішайте з 1 ст. л оливкової олії, 1 ч. л сиропу агави та дрібкою солі. Цю суміш рівномірно розподіліть поверх буряка. Посипте буряк шматочками свіжого козячого сиру. Потім накрийте все листковим тістом, добре загорніть краї всередину форми. Це допоможе створити гарну форму після перевертання. Проколіть тісто виделкою, щоб воно рівномірно піднялося під час випікання. Розігрійте духовку до 180°C. Випікайте тарт близько 40 хв, поки тісто не стане золотистим і хрустким. Дістаньте тарт з духовки та дайте йому охолонути 5–10 хв. Обережно переверніть його на сервірувальну тарілку. Зверху додайте кілька шматочків свіжого козячого сиру для ніжного контрасту температур та текстур.

Поради:

Можна додати горіхи. Волоські чи кедрові горіхи ідеально доповнять страву та нададуть їй хрусткості.

Якщо козячий сир вам не до смаку, спробуйте фету чи рикоту – вони також чудово поєднуються з буряком.

Цей тарт ідеально смакує як самостійна страва чи у поєднанні з легкою зеленою салатною сумішшю, приправленою лимонним соком і оливковою олією. Чудовим доповненням стане келих білого сухого вина або ігристого – вони підкреслять ніжний смак страви.

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Буряковий тарт татен – це не лише смачна, а й корисна страва, адже буряк багатий на антиоксиданти, а козячий сир – на кальцій та білок. Спробуйте приготувати цей вишуканий тарт і здивуйте своїх гостей новими гастрономічними відкриттями.