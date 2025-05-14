Тушкована капуста з телятиною та чорносливом: класичний рецепт / © Credits

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Рецептом поділилися на сторінці фудблогу Tasty Stories і надали додаткові поради та деталі, щоб кожна господиня могла легко повторити його вдома.

Інгредієнти Капуста білокачанна 500 г Телятина (м’якуш) 300 г Цибуля ріпчаста 1 шт. Морква 1 шт. Чорнослив без кісточок 3–5 шт. Томатна паста 2 ст. л Вода 600–700 мл Сіль Чорний перець Рослинна олія 2 ст. л

Приготування

Телятину наріжте невеликими кубиками. Добре розігрійте пательню з олією та обсмажте м’ясо на сильному вогні до появи золотистої скоринки. Це дозволить «запечатати» соки всередині. Після цього дістаньте телятину зі сковороди. У тій самій сковорідці обсмажте нарізану цибулю протягом 3–4 хв, поки вона не стане прозорою. Потім додайте терту моркву та продовжуйте готувати ще 3–5 хв, допоки овочі не стануть м’якими. Додайте до овочів томатну пасту та перемішайте. Влийте 500 мл води та поверніть м’ясо у сковорідку. За потреби долийте ще води — вона має повністю покривати телятину. Накрийте кришкою та тушкуйте на середньому чи слабкому вогні 25–30 хв. М’ясо має стати м’яким і соковитим. Тим часом нашаткуйте капусту. Коли телятина буде майже готова, додайте її у сковорідку. Посоліть, поперчіть до смаку та добре перемішайте. Знову накрийте кришкою та тушкуйте ще 30 хв, періодично помішуйте. Якщо любите м’якшу консистенцію капусти — залиште тушкуватися ще на 10–15 хв. На завершальному етапі додайте нарізаний чорнослив і тушкуйте разом із капустою ще 10 хв. Його солодкуватий смак збалансує кислоту томатної пасти та додасть страві делікатного аромату та вишуканості.

Порада:

Якщо любите інтенсивніший смак, додайте 1 лавровий лист і дрібку копченої паприки для глибшого аромату.

З чим подавати

Зі свіжим хлібом

З відвареною картоплею чи пюре

Добре смакує з келихом сухого червоного вина

Це страва, яка поєднує традиції та сучасний смак. Спробуйте приготувати її на вечерю та, можливо, вона стане новим фаворитом у вашій родині.

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