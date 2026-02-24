- Дата публікації
Фред Перрі — британська ікона, світова мода: одяг та аксесуари, які вам потрібні зараз Новини компаній
Fred Perry — це не просто черговий модний бренд. Сьогодні це британська ікона, яка з тенісного корту вийшла на вулиці міст і перетворилася на глобальне fashion-явище. Витримавши випробування десятиліттями, у 2025 році марка знову звучить особливо голосно: вона впевнено поєднує спортивний дух, модний мінімалізм і аксесуари, що створюють завершений образ. Fred Perry завжди був мостом між класикою та сучасністю, і сьогодні він відкриває нову сторінку свого стилю — від культових поло до сміливих колаборацій.
Які ключові речі варто додати у гардероб від Fred Perry?
Fred Perry давно став синонімом поло — культової моделі з преміального бавовняного піке з подвійним кантом і логотипом у формі вінка. У 2025 році ця класика оновлюється: бренд презентує сезонні кольори й лімітовані серії, які залишаються впізнаваними, але мають абсолютно новий вигляд.
Не менш актуальна лінія knitwear: светри з мериносової вовни та бавовняні джемпери отримали нові текстури й витончені деталі, ідеальні для layering у перехідні сезони. А якщо хочеться додати британської гостроти у щоденні виходи, то варто вибрати Harrington jacket або універсальну парку, які поєднують утилітарність і міський шик.
Бренд не залишає поза увагою й класику smart-casual: сорочки Oxford із сучасним кроєм та штани з органічної бавовни у стриманій гамі підкреслюють універсальність стилю
Яким є світ аксесуарів Fred Perry у 2025?
Аксесуари бренду завжди були продовженням одягу, і цього сезону вони є окремим модним акордом. Кросівки з тенісною ДНК отримали ретро-силуети з сучасними технологіями комфорту. Ексклюзивні кольори й капсульні колаборації роблять їх must-have для тих, хто цінує автентичність.
Легендарні bucket hats, кепки й навіть кашкети додають образу нотку вінтажного вайбу. Брендові рюкзаки й сумки-кросбоді поєднують функціональність із впізнаваною естетикою. А дрібні аксесуари — браслети, брелоки, пін-коди з вінком — працюють як стильні акценти.
Чому Fred Perry залишається брендом «поза часом»?
Секрет у балансі. З одного боку — традиційна британська стриманість і якість матеріалів, від органічної бавовни до відповідально виробленої шкіри. З іншого — сміливі кольори, нові рішення у покрою й відкритість до колаборацій.
Fred Perry залишається інклюзивним брендом: одяг та аксесуари легко носять жінки й чоловіки, поєднуючи їх у власних капсульних гардеробах. Це той випадок, коли поло однаково доречно виглядає і з джинсами, і з костюмними штанами, а класичні кросівки можна поєднати навіть із пальтом.
Як стилізувати Fred Perry у щоденному житті?
Дозвольте базовим речам працювати за вас. Поло можна комбінувати як із денімом, так і з більш формальними штанами. Легка куртка — ідеальна пара для кросівок, а мінімалістичні прикраси та сумка додадуть образу завершеності.
Сьогодні також бренд пропонує палітру від стриманих нейтралів до насичених акцентів — тож ви легко знайдете власний вайб. Особливо ефектно виглядають поєднання тотального чорного із яскравим аксесуаром Fred Perry. Вибрати кілька підхожих для себе речей бренду ви легко можете на https://prm.com/ua/m/fred-perry.
Чому варто обрати Fred Perry саме зараз?
Сьогодні модний світ рухається в бік відповідального споживання, і Fred Perry тут не виняток. Цього року в колекції представлені моделі з органічної бавовни, перероблених матеріалів і шкіри з етичних виробництв. Ставка робиться на timeless design — речі створюються так, щоб залишатися актуальними роками, а не лише один сезон. Саме тому Fred Perry — це не лише стиль, а й інвестиція в довговічний гардероб.
Речі Фреда Перрі варто сьогодні мати, тому що бренд уміє залишатися в тренді, не втрачаючи власного обличчя. Він зберіг свою спадщину, але водночас легко інтегрується у сучасний міський ритм. У гардеробі Fred Perry кожна річ — від поло до браслета — працює як частина цілісної історії стилю.