ТСН у соціальних мережах

Найкращі фени для волосся 2026 року: вибір під будь-який бюджет Новини компаній

Фени 2026-го - не просто утилітарні пристрої, якими вони були десятиліттями. Вони стали розумнішими, безпечнішими та потужнішими. Щоб не просто висушити волосся, а й захистити його від перегріву, зберегти природний блиск, та покращити здоров’я. Для цього виробники вступили в гонку технологій та почали використовувати новітні сенсори, інфрачервоне сушіння, іонізацію та навіть штучний інтелект. 

Саме тому для покупця, важливу роль почала відігравати не лише ціна, але й технічні характеристики: потужність потоку повітря, точність налаштування температури та інші технологічні фішки на кшталт іонізації та штучного інтелекту .

Нижче ми провели невелике дослідження та виявили найкращі технологічні фени 2026 року під різні бюджети. Де серед доступних моделей виділяється - Laifen Swift. В середньому сегменті - AENO HD5 AI ProDryer. В преміум сегменті - Dyson Supersonic Nural HD16. 

Фени для різного бюджету

Бюджетний сегмент

Laifen Swift - Один з лідерів бюджетних фенів з ідеальним співвідношенням ціни та технологій. Має 2 швидкості та 3 температурних режима, а також використовує іонізацію, що допомагає зробити волосся більш гладким і блискучим. Крім того, пристрій працює дуже тихо, та має невелику вагу. 

Характеристики:

  • Швидкість двигуна: 110 000 об/хв

  • Технології: іонізація

  • Вага: 407 г

  • Рівень шуму: 59 дБ

Переваги:

  • Компактний ергономічний дизайн

  • Швидке сушіння на різних швидкостях

  • Технологія безщіткового двигуна 

  • Термодатчик для регулювання температури

  • Технологія шумозаглушення

  • Доступна вартість

Обирай Laifen Swift, якщо:

  • Тобі потрібен легкий фен для швидкого сушіння

  • Важлива тиша

  • Хочеш один із бюджетних фенів типу Dyson

Середній сегмент

AENO HD5 AI ProDryer - Найкращий вибір у середньо ціновому сегменті, з безліччю запатентованих технологій: розумне регулювання температури, що динамічно коригує нагрів потоку повітря, щоб запобігти перегріву та пошкодженню волосся. Функцію автоматичного “старт-стоп”, що дозволяє зупинити чи відновити роботу фену коли ви кладете його на стіл. Можливість голосового керування. А також технологію InfraCare, яка впливає на структуру волосся за допомогою інфрачервоного світла покращуючи його стан та додаючи природного блиску. 

Характеристики:

  • Швидкість двигуна: 110 000 об/хв

  • Технології: AI, NTC‑сенсори, іонізація, інфрачервоне світло

  • Вага: 610 г

  • Рівень шуму: ≈ 70-74 дБ

Переваги:

  • Cистема автоматичного регулювання температури з AI

  • Технологія AI авто Start-Stop

  • Автоматичний захист від перегріву з AI

  • Голосовий контроль: AI, Soft, Hot, Cold

  • Запатентована технологія InfraCare

  • Іонізація

  • Датчик NTC

  • Тихий режим

Обирай AENO HD5 AI ProDryer, якщо:

  • Хочеш технологічний фен із AI

  • Потрібно більше режимів і голосове керування

  • Турбуєшся про здоров’я свого волосся 

  • Важлива нижча цінa

Преміум сегмент

Dyson Supersonic Nural HD16 - Оптимальний вибір серед преміум-фенів. Пристрій має безліч інтелектуальних систем. Основною з них є Інтелектуальні сенсори Nural, які допомагають проаналізувати та оптимізувати весь процес сушіння, піклуючись про шкіру голови та волосся. Завдяки ним, фен сам підлаштовує параметри роботи, та захищає його від перегріву.
 
Характеристики:

  • Швидкість двигуна: 110 000 об/хв

  • Технології: інтелектуальний контроль температури, іонізація

  • Вага: 680 г

  • Рівень шуму: ≈ 77 дБ

Переваги:

  • Інтелектуальні сенсори Nural

  • Швидке сушіння

  • Преміальність

Обирай Dyson Supersonic Nural HD16, якщо:

  • Важлива преміум якість

  • Хочеш максимальний захист волосся

  • Хочеш крутий дизайн

Як правильно вибрати фен для волосся під будь-який бюджет

Правильно підібраний фен допомагає не лише швидко висушити волосся, але й зберегти його структуру, природність та здоров’я.

Для пошкодженого, ламкого волосся найкраще підходять фени з іонною або інфрачервоною технологією, тому що вони сушать волосся значно швидше і при низьких температурах.

Основні критерії вибору:

  • Можливість налаштування температури

  • Потужність двигуна

  • Швидкість потоку повітря

  • Технології: інфрачервоне світло, NTC сенсори, іонізація

Витративши один вечір на порівняння - ви можете не просто обрати собі річ, яка виконує одну функцію, а й допомогти своєму волоссю бути здоровим, та отримувати бездоганний результат салонної якості навіть вдома, незалежно, чи це модель бюджетного сегменту, чи професійного преміум-класу.

