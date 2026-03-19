Саме тому для покупця, важливу роль почала відігравати не лише ціна, але й технічні характеристики: потужність потоку повітря, точність налаштування температури та інші технологічні фішки на кшталт іонізації та штучного інтелекту .



Нижче ми провели невелике дослідження та виявили найкращі технологічні фени 2026 року під різні бюджети. Де серед доступних моделей виділяється - Laifen Swift. В середньому сегменті - AENO HD5 AI ProDryer. В преміум сегменті - Dyson Supersonic Nural HD16.

Фени для різного бюджету

Бюджетний сегмент

Laifen Swift - Один з лідерів бюджетних фенів з ідеальним співвідношенням ціни та технологій. Має 2 швидкості та 3 температурних режима, а також використовує іонізацію, що допомагає зробити волосся більш гладким і блискучим. Крім того, пристрій працює дуже тихо, та має невелику вагу.

Характеристики:

Швидкість двигуна: 110 000 об/хв

Технології: іонізація

Вага: 407 г

Рівень шуму: 59 дБ

Переваги:

Компактний ергономічний дизайн

Швидке сушіння на різних швидкостях

Технологія безщіткового двигуна

Термодатчик для регулювання температури

Технологія шумозаглушення

Доступна вартість

Обирай Laifen Swift, якщо:

Тобі потрібен легкий фен для швидкого сушіння

Важлива тиша

Хочеш один із бюджетних фенів типу Dyson

Середній сегмент

AENO HD5 AI ProDryer - Найкращий вибір у середньо ціновому сегменті, з безліччю запатентованих технологій: розумне регулювання температури, що динамічно коригує нагрів потоку повітря, щоб запобігти перегріву та пошкодженню волосся. Функцію автоматичного “старт-стоп”, що дозволяє зупинити чи відновити роботу фену коли ви кладете його на стіл. Можливість голосового керування. А також технологію InfraCare, яка впливає на структуру волосся за допомогою інфрачервоного світла покращуючи його стан та додаючи природного блиску.

Характеристики:

Швидкість двигуна: 110 000 об/хв

Технології: AI, NTC‑сенсори, іонізація, інфрачервоне світло

Вага: 610 г

Рівень шуму: ≈ 70-74 дБ

Переваги:

Cистема автоматичного регулювання температури з AI

Технологія AI авто Start-Stop

Автоматичний захист від перегріву з AI

Голосовий контроль: AI, Soft, Hot, Cold

Запатентована технологія InfraCare

Іонізація

Датчик NTC

Тихий режим

Обирай AENO HD5 AI ProDryer, якщо:

Хочеш технологічний фен із AI

Потрібно більше режимів і голосове керування

Турбуєшся про здоров’я свого волосся

Важлива нижча цінa

Преміум сегмент

Dyson Supersonic Nural HD16 - Оптимальний вибір серед преміум-фенів. Пристрій має безліч інтелектуальних систем. Основною з них є Інтелектуальні сенсори Nural, які допомагають проаналізувати та оптимізувати весь процес сушіння, піклуючись про шкіру голови та волосся. Завдяки ним, фен сам підлаштовує параметри роботи, та захищає його від перегріву.



Характеристики:

Швидкість двигуна: 110 000 об/хв

Технології: інтелектуальний контроль температури, іонізація

Вага: 680 г

Рівень шуму: ≈ 77 дБ

Переваги:

Інтелектуальні сенсори Nural

Швидке сушіння

Преміальність

Обирай Dyson Supersonic Nural HD16, якщо:

Важлива преміум якість

Хочеш максимальний захист волосся

Хочеш крутий дизайн

Як правильно вибрати фен для волосся під будь-який бюджет

Правильно підібраний фен допомагає не лише швидко висушити волосся, але й зберегти його структуру, природність та здоров’я.

Для пошкодженого, ламкого волосся найкраще підходять фени з іонною або інфрачервоною технологією, тому що вони сушать волосся значно швидше і при низьких температурах.

Основні критерії вибору:

Можливість налаштування температури

Потужність двигуна

Швидкість потоку повітря

Технології: інфрачервоне світло, NTC сенсори, іонізація

Витративши один вечір на порівняння - ви можете не просто обрати собі річ, яка виконує одну функцію, а й допомогти своєму волоссю бути здоровим, та отримувати бездоганний результат салонної якості навіть вдома, незалежно, чи це модель бюджетного сегменту, чи професійного преміум-класу.