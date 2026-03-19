- Дата публікації
-
- Категорія
- Мода
- Кількість переглядів
- 39
- Час на прочитання
- 3 хв
Найкращі фени для волосся 2026 року: вибір під будь-який бюджет Новини компаній
Фени 2026-го - не просто утилітарні пристрої, якими вони були десятиліттями. Вони стали розумнішими, безпечнішими та потужнішими. Щоб не просто висушити волосся, а й захистити його від перегріву, зберегти природний блиск, та покращити здоров’я. Для цього виробники вступили в гонку технологій та почали використовувати новітні сенсори, інфрачервоне сушіння, іонізацію та навіть штучний інтелект.
Саме тому для покупця, важливу роль почала відігравати не лише ціна, але й технічні характеристики: потужність потоку повітря, точність налаштування температури та інші технологічні фішки на кшталт іонізації та штучного інтелекту .
Нижче ми провели невелике дослідження та виявили найкращі технологічні фени 2026 року під різні бюджети. Де серед доступних моделей виділяється - Laifen Swift. В середньому сегменті - AENO HD5 AI ProDryer. В преміум сегменті - Dyson Supersonic Nural HD16.
Фени для різного бюджету
Бюджетний сегмент
Laifen Swift - Один з лідерів бюджетних фенів з ідеальним співвідношенням ціни та технологій. Має 2 швидкості та 3 температурних режима, а також використовує іонізацію, що допомагає зробити волосся більш гладким і блискучим. Крім того, пристрій працює дуже тихо, та має невелику вагу.
Характеристики:
Швидкість двигуна: 110 000 об/хв
Технології: іонізація
Вага: 407 г
Рівень шуму: 59 дБ
Переваги:
Компактний ергономічний дизайн
Швидке сушіння на різних швидкостях
Технологія безщіткового двигуна
Термодатчик для регулювання температури
Технологія шумозаглушення
Доступна вартість
Обирай Laifen Swift, якщо:
Тобі потрібен легкий фен для швидкого сушіння
Важлива тиша
Хочеш один із бюджетних фенів типу Dyson
Середній сегмент
AENO HD5 AI ProDryer - Найкращий вибір у середньо ціновому сегменті, з безліччю запатентованих технологій: розумне регулювання температури, що динамічно коригує нагрів потоку повітря, щоб запобігти перегріву та пошкодженню волосся. Функцію автоматичного “старт-стоп”, що дозволяє зупинити чи відновити роботу фену коли ви кладете його на стіл. Можливість голосового керування. А також технологію InfraCare, яка впливає на структуру волосся за допомогою інфрачервоного світла покращуючи його стан та додаючи природного блиску.
Характеристики:
Швидкість двигуна: 110 000 об/хв
Технології: AI, NTC‑сенсори, іонізація, інфрачервоне світло
Вага: 610 г
Рівень шуму: ≈ 70-74 дБ
Переваги:
Cистема автоматичного регулювання температури з AI
Технологія AI авто Start-Stop
Автоматичний захист від перегріву з AI
Голосовий контроль: AI, Soft, Hot, Cold
Запатентована технологія InfraCare
Іонізація
Датчик NTC
Тихий режим
Обирай AENO HD5 AI ProDryer, якщо:
Хочеш технологічний фен із AI
Потрібно більше режимів і голосове керування
Турбуєшся про здоров’я свого волосся
Важлива нижча цінa
Преміум сегмент
Dyson Supersonic Nural HD16 - Оптимальний вибір серед преміум-фенів. Пристрій має безліч інтелектуальних систем. Основною з них є Інтелектуальні сенсори Nural, які допомагають проаналізувати та оптимізувати весь процес сушіння, піклуючись про шкіру голови та волосся. Завдяки ним, фен сам підлаштовує параметри роботи, та захищає його від перегріву.
Характеристики:
Швидкість двигуна: 110 000 об/хв
Технології: інтелектуальний контроль температури, іонізація
Вага: 680 г
Рівень шуму: ≈ 77 дБ
Переваги:
Інтелектуальні сенсори Nural
Швидке сушіння
Преміальність
Обирай Dyson Supersonic Nural HD16, якщо:
Важлива преміум якість
Хочеш максимальний захист волосся
Хочеш крутий дизайн
Як правильно вибрати фен для волосся під будь-який бюджет
Правильно підібраний фен допомагає не лише швидко висушити волосся, але й зберегти його структуру, природність та здоров’я.
Для пошкодженого, ламкого волосся найкраще підходять фени з іонною або інфрачервоною технологією, тому що вони сушать волосся значно швидше і при низьких температурах.
Основні критерії вибору:
Можливість налаштування температури
Потужність двигуна
Швидкість потоку повітря
Технології: інфрачервоне світло, NTC сенсори, іонізація
Витративши один вечір на порівняння - ви можете не просто обрати собі річ, яка виконує одну функцію, а й допомогти своєму волоссю бути здоровим, та отримувати бездоганний результат салонної якості навіть вдома, незалежно, чи це модель бюджетного сегменту, чи професійного преміум-класу.