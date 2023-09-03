89-річний Джорджіо Армані презентував розкішну колекцію на Венеційському кінофестивалі

Захід минув на гігантському Арсеналі, який колись використовувався для будівництва дерев'яних військових кораблів знаменитого венеціанського флоту.

Попри те, що цього року організатори Венеційського кінофестивалю залишилися без голлівудських зірок, які відмовилися виходити на червону доріжку через історичний страйк у Голлівуді, все ж таки деяких знаменитостей вдалося заманити до Італії. Річ у тому, що у межах Венеційського кінофестивалю відбувся модний показ модельєра Джорджіо Армані під назвою One Night Only.

Захід був присвячений 80-річчю кінофестиваля та натхненний кінематографом і творчістю модельєра, який протягом багатьох років працював також художником по костюмах у кінофільмах.

У показі взяв участь сам 89-річний Джорджіо Армані та наприкінці шоу вийшов на подіум на уклін.

Показ Джорджіо Армані One Night Only у Венеції / Фото: Getty Images

По подіуму у вбраннях у стилі Clowncore пройшли 65 моделей, одягнених у його колекцію Armani Privé весна-літо 2023. Головним елементом усіх вбрань були ромби, також речі були багато розшиті лелітками та бісером. У Венеції показ влаштували, оскільки колекція була натхненна історією та модою цього міста.

Показ Джорджіо Армані One Night Only у Венеції / Фото: Getty Images

Показ Джорджіо Армані One Night Only у Венеції / Фото: Getty Images

Показ Джорджіо Армані One Night Only у Венеції / Фото: Getty Images

Показ Джорджіо Армані One Night Only у Венеції / Фото: Getty Images

Показ Джорджіо Армані One Night Only у Венеції / Фото: Getty Images

Шоу One Night Only раніше було представлено у Лондоні, Токіо, Пекіні, Римі, Парижі та Дубаї. Серед тих, хто відвідав показ у Венеції були: Софі Лорен, Джесіка Честейн, Олівія Палермо та Сідні Свіні.

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