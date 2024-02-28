Абсолютно прозорі тканини та розкішні кольори: Saint Laurent представив колекцію осінь-зима 2024-2025

Голе тіло вже давно не вважається у світі моди чимось особливим, але повністю прозору колекцію цього Тижня моди ще не робив ніхто.

У Парижі в межах Тижня моди відбувся показ колекції ready-to-wear осінь-зима 2024-2025 Модного дому Saint Laurent. Цього разу креативний директор бренду Ентоні Ваккарелло вирішив зробити колекцію неймовірно легкою та із сексуальними нотками. Практично всі представлені на подіумі вбрання були виконані з напівпрозорих тканин, які лише трохи прикривали груди, але також було кілька варіантів об'ємних шуб, жакетів та костюмів, які дизайнер пропонує носити на голе тіло.

Цікавими деталями образів також стали головні убори-тюрбани, масивні золоті прикраси та яскраві макіяжі. А ось палітра кольору залишилася практично такою ж як і в попередніх колекціях бренду, оскільки переважали в ній оливкові, коричневі, гірчичні та бордові відтінки.

В колекції Ваккарелло пропонує клієнтам блузи в ретро-стилі з довгими рукавами та бантами, спідниці, сукні з галтерами, водолазки зі складками, а також блузи з V-подібним декольте.

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Saint Laurent / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Saint Laurent / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Saint Laurent / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Saint Laurent / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Saint Laurent / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Saint Laurent / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Saint Laurent / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Saint Laurent / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Saint Laurent / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Saint Laurent / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Saint Laurent / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Saint Laurent / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Saint Laurent / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Saint Laurent / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Saint Laurent / Фото: Associated Press

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