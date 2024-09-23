Атласні корсети, прозорі спідниці та торочка з бісеру: колекція Dolce & Gabbana весна-літо 2025

Доменіко Дольче та Стефано Габбана вирішили вкотре епатувати білизняною естетикою на подіумі. Модельєри під час створення колекції весна-літо 2025 надихалися кінодівами минулого: Мерілін Монро, Монікою Вітті, Марлен Дітріх.

Ймовірно, саме тому в колекції відчувається ретроестетика, а всі моделі були одягнені в перуки з білим волоссям. Що стосується вбрань, то більшість з них виконані у білизняному стилі, також на подіумі можна було побачити багато варіацій корсетів, боді, прозорих спідниць. Бюстгальтери в колекції були як самостійним предметом одягу, так і доповненням до ансамблів — тренчу, прозорої мереживної сукні або блузи.

Колекція Dolce & Gabbana весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Dolce & Gabbana весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Dolce & Gabbana весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Dolce & Gabbana весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Dolce & Gabbana весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Dolce & Gabbana весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Dolce & Gabbana весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Dolce & Gabbana весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Dolce & Gabbana весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Dolce & Gabbana весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Dolce & Gabbana весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Dolce & Gabbana весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Dolce & Gabbana весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Dolce & Gabbana весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Читайте також: