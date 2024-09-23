Атласні корсети, прозорі спідниці та торочка з бісеру: колекція Dolce & Gabbana весна-літо 2025

Колекція вийшла дуже жіночною та сексуальною, як і люблять модельєри.
Доменіко Дольче та Стефано Габбана вирішили вкотре епатувати білизняною естетикою на подіумі. Модельєри під час створення колекції весна-літо 2025 надихалися кінодівами минулого: Мерілін Монро, Монікою Вітті, Марлен Дітріх.
Ймовірно, саме тому в колекції відчувається ретроестетика, а всі моделі були одягнені в перуки з білим волоссям. Що стосується вбрань, то більшість з них виконані у білизняному стилі, також на подіумі можна було побачити багато варіацій корсетів, боді, прозорих спідниць. Бюстгальтери в колекції були як самостійним предметом одягу, так і доповненням до ансамблів — тренчу, прозорої мереживної сукні або блузи.
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