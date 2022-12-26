Бабусина сукня: дівчина стала восьмою нареченою, що вийшла заміж у сімейній реліквії

Деяким нареченим не потрібно довго шукати весільні вбрання, оскільки в їхній сім'ї біла сукня передається з покоління до покоління. Так трапилося і з дівчиною з Чикаго на ім'я Серена Стоунберг Ліпарі, яка одягла на своє весілля сукню бабусі.

Своєю історією наречена поділилася із виданням Chicago Tribune.

Сукня була куплена бабусею Серени – Адель Ларсон Стоунберг – 1950 року, в універмазі Marshall Field, у центрі Чикаго за 100 доларів. На той час сукня такого дизайну була ідеальним варіантом для нареченої з 50-х, але, як виявилося, її фасон був настільки вдалим, що став головною сукнею в житті ще семи наречених із родини Адель.

Вбрання було довгим, атласним, мало шлейф, довгі рукави та ажурні деталі на спідниці й ліфі. Спереду сукня застібалася на атласні ґудзики і також у неї був комір-стійка.

Загалом у цій сукні вийшло заміж, разом з Адель, вісім жінок із її родини. Спочатку вона позичила її двом своїм сестрам на весілля, потім, через багато років, доньці та трьом племінницям. Наприкінці літа 2022 року у гарному атласному ретрообразі під вінець пішла вже онука Алель.

Наречена Серена Стоунберг (у центрі) стоїть із шістьма жінками з її родини, які носили одну і ту ж весільну сукню / Фото: Getty Images

Але Серена у день весілля була не лише у сукні бабусі, а ще й у фаті ручної роботи своєї тітки, а церемонія відбулася у тій же чиказькій церкві, де 1950 року вінчалася Адель.

"Не було сумнівів, що я стану восьмою нареченою, яка одягне цю сукню", — сказала 27-річна Стоунберг Ліпарі.

Весілля Серени Стоунберг Ліпарі / Фото: Getty Images

Бабуся нареченої вже померла, але серед родичів на лавах церкви були всі її родички, які одягали цю класичну сукню Адель.

"Коли я почала йти проходом, подумала про те, що моя бабуся теж носила цю сукню, мене охопили емоції. Я відчула особливий зв'язок з нею в день весілля", — сказала дівчина.

Жодна наречена не змінювала дизайн вбрання, але робила його "своїм" за допомогою аксесуарів: прикрас, фати та букета.

Весілля Серени Стоунберг Ліпарі / Фото: Getty Images

Всі ці роки сукня дбайливо зберігалася у коробці. Після весілля Серени, її знову почистили та поклали на зберігання для наступних наречених у їхній родині.

Весілля Серени Стоунберг Ліпарі / Фото: Getty Images

Знімки інших наречених у сукні, ви можете подивитися у цій галереї Instagram. Сім'я Серени люб'язно надала свою сімейну фотоколекцію для публікації The Washington Post.

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