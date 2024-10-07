Багата вишивка та багато зеленого кольору: бренд Elie Saab презентував колекцію весна-літо 2025

Під час створення колекції на сезон весна-літо 2025 модельєр Елі Сааб надихався природою – "спекотним африканським повітрям" і "сонячними днями савани під нескінченним синім небом". Ймовірно, саме тому на подіумі він презентував багато варіантів вбрань у відтінках зеленого та жовтого кольорів, а також з вишуканими флористичними вишивками.

Цей бренд завжди вирізнявся своїми гарними вечірніми вбраннями з шифону, шовку, тюлю та органзи. Довгі сукні, представлені на подіумі, розвівалися, були прикрашені розрізами на спідницях, декольте. А ось взуття, окрім звичайної шкіри, було виготовлене з рафії, мало Т-подібні ремінці та трендові платформи.

Також модельєр цією колекцією вирішив віддати шану культовому образу Меріл Стріп у фільмі "З Африки", який вийшов на екрани 1985 року.

Колекція Elie Saab весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Elie Saab весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Elie Saab весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Elie Saab весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Elie Saab весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Elie Saab весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Elie Saab весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Elie Saab весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Elie Saab весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Elie Saab весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

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