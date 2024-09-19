Багато бежевого, трикотажу та сорочок: Max Mara презентували колекцію весна-літо 2025

У Мілані стартував Тиждень моди і серед тих, хто презентував публіці колекцію, був бренд Max Mara. Минулого сезону вони продемонстрували лаконічну колекцію з великою кількістю темних кольорів, яка стала досить затребуваною, бренд вирішив повторити успіх і піти тим самим шляхом.

На подіумі в колекції весна-літо 2025 було багато монохромного вбрання та носибельних кольорів. Яскравого в колекції не було, а кольорова гама включала: чорний, синій, білий, кремовий та бежевий відтінки. Також важливе місце у колекції зайняв коричневий колір.

Що стосується самих вдрань, то в Max Mara показують, що шорти-труси продовжать бути трендом, але до них додаються боді і бюстгальтери. Також у літньому сезоні у тренді буде офіскор: жакети, сорочки, блейзери, водолазки, штани та прямі сукні.

Колекція Max Mara весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Max Mara весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Max Mara весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Max Mara весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Max Mara весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Max Mara весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Max Mara весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

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