Багато білого, мусліну та шипів на взутті: Thom Browne презентував колекцію осінь-зима 2024-2025

У Парижі у межах Тижня моди відбувся показ американського модельєра Тома Брауна. Під час шоу він презентував кутюрну колекцію осінь-зима 2024-2025.

Основний акцент було поставлено під час створення одягу для цієї колекції на муслін та молочний відтінок білого. Використовував дизайнер муслін різної щільності, який підходив би для різних технік пошиття.

На подіумі можна було побачити багато варіантом суконь, спідниць, жакетів і навіть оверсайз кардиганів. Також були у колекції традиційні для цього бренду складні техніки пошиття та логотип із трьох смуг — червоного, синього й білого, який Браун додає до багатьох своїх виробів.

Цікавий і незвичайний вигляд мало представлене брендом взуття, адже воно було на золотих шипах. У руках моделі тримали п'яльця, що нагадували чарівні палички.

Показ Thom Browne осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Показ Thom Browne осінь-зима 2024-2025 / Фото: Associated Press

Читайте також: