Багато блиску, квіткових принтів та естетики 90-х: Emporio Armani презентував колекцію весна-літо 2025

Нова колекція Emporio Armani включала як чоловічий одяг так і жіночий. У ній відчувалася естетика нарядів 90-х.

На подіумі можна було побачити штанні костюми-двійки з краватками та в'язані топи, застебнуті на гачки, спідниці-балони, сукні, верх яких нагадував костюмні жилети, безліч варіацій штанів, укорочені жилети з V-подібним вирізом та футболки поло на ґудзиках.

Також Armani пропонує багато варіантів вбрань з легких напівпрозорих тканин, а також вироби з вишивкою, квіткові принти та блиск.

З аксесуарів: круглі сонцезахисні окуляри, замшеві сумки, хустки на голову та кепки, широкі браслети та великі сережки, а серед взуття варто звернути увагу на чоботи на низькій підошві з зав'язками, балетки з ремінцями та мокасини.

Колекція Emporio Armani весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Emporio Armani весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Emporio Armani весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Emporio Armani весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Emporio Armani весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Emporio Armani весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Emporio Armani весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Emporio Armani весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Emporio Armani весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Emporio Armani весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Emporio Armani весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Emporio Armani весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Emporio Armani весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Emporio Armani весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Emporio Armani весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Emporio Armani весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Emporio Armani весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Emporio Armani весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Emporio Armani весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Emporio Armani весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Emporio Armani весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Emporio Armani весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Emporio Armani весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Emporio Armani весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Emporio Armani весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Emporio Armani весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Emporio Armani весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Emporio Armani весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Emporio Armani весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Emporio Armani весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Emporio Armani весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

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