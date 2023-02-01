Багато блиску та квітів: бренд Elie Saab презентував гламурну колекцію весна-літо 2023

У межах Тижня високої моди в Парижі бренд розкішного вечірнього та весільного вбрання Elie Saab презентував колекцію весна-літо 2023. Традиційно кожна сукня в колекції була з надзвичайною вишивкою, аплікаціями та з різноманітними прикрасами.

Як декор дизайнер і його команда використовували кристали, лелітки, бісер, перли та пір'я. Багато вбрань були розшиті квітами, які символізували весну, красу, ніжність та величність.

А ось що стосується палітри кольорів, то бренд пропонує вбрання в пастельних і бежевих відтінках.

Показ колекції Elie Saab весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Elie Saab весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Elie Saab весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Elie Saab весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Elie Saab весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Elie Saab весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Elie Saab весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Elie Saab весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Elie Saab весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Elie Saab весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Elie Saab весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Elie Saab весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Elie Saab весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Elie Saab весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Elie Saab весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

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