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Багато блиску та квітів: бренд Elie Saab презентував гламурну колекцію весна-літо 2023

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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82
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Багато блиску та квітів: бренд Elie Saab презентував гламурну колекцію весна-літо 2023

Показ колекції Elie Saab весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Колекція вийшла ніжною, легкою та безумовно розкішною.

У межах Тижня високої моди в Парижі бренд розкішного вечірнього та весільного вбрання Elie Saab презентував колекцію весна-літо 2023. Традиційно кожна сукня в колекції була з надзвичайною вишивкою, аплікаціями та з різноманітними прикрасами.

Як декор дизайнер і його команда використовували кристали, лелітки, бісер, перли та пір'я. Багато вбрань були розшиті квітами, які символізували весну, красу, ніжність та величність.

А ось що стосується палітри кольорів, то бренд пропонує вбрання в пастельних і бежевих відтінках.

Показ колекції Elie Saab весна-літо 2023 / © Associated Press
Показ колекції Elie Saab весна-літо 2023 / Фото: Associated Press
Показ колекції Elie Saab весна-літо 2023 / © Associated Press
Показ колекції Elie Saab весна-літо 2023 / Фото: Associated Press
Показ колекції Elie Saab весна-літо 2023 / © Associated Press
Показ колекції Elie Saab весна-літо 2023 / Фото: Associated Press
Показ колекції Elie Saab весна-літо 2023 / © Associated Press
Показ колекції Elie Saab весна-літо 2023 / Фото: Associated Press
Показ колекції Elie Saab весна-літо 2023 / © Associated Press
Показ колекції Elie Saab весна-літо 2023 / Фото: Associated Press
Показ колекції Elie Saab весна-літо 2023 / © Associated Press
Показ колекції Elie Saab весна-літо 2023 / Фото: Associated Press
Показ колекції Elie Saab весна-літо 2023 / © Associated Press
Показ колекції Elie Saab весна-літо 2023 / Фото: Associated Press
Показ колекції Elie Saab весна-літо 2023 / © Associated Press
Показ колекції Elie Saab весна-літо 2023 / Фото: Associated Press
Показ колекції Elie Saab весна-літо 2023 / © Associated Press
Показ колекції Elie Saab весна-літо 2023 / Фото: Associated Press
Показ колекції Elie Saab весна-літо 2023 / © Associated Press
Показ колекції Elie Saab весна-літо 2023 / Фото: Associated Press
Показ колекції Elie Saab весна-літо 2023 / © Associated Press
Показ колекції Elie Saab весна-літо 2023 / Фото: Associated Press
Показ колекції Elie Saab весна-літо 2023 / © Associated Press
Показ колекції Elie Saab весна-літо 2023 / Фото: Associated Press
Показ колекції Elie Saab весна-літо 2023 / © Associated Press
Показ колекції Elie Saab весна-літо 2023 / Фото: Associated Press
Показ колекції Elie Saab весна-літо 2023 / © Associated Press
Показ колекції Elie Saab весна-літо 2023 / Фото: Associated Press
Показ колекції Elie Saab весна-літо 2023 / © Associated Press
Показ колекції Elie Saab весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
82
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