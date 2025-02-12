Багато блиску та оригінальних тканин: бренд Christian Siriano презентував колекцію осінь-зима 2025

Колекцію не назвати носибельною, але деякі з цих виробів ми однозначно побачимо на світських заходах цього року.

У нью-Йорку в межах Тижня моди відбувся показ нової колекції бренду Christian Siriano. Дизайнер, який часто одягає зірок для червоних доріжок, цього разу презентував дуже ефектну та яскраву колекцію на сезон осінь-зима 2025.

Моделі вийшли на подіум у червоних, синіх, чорних та золотих вбраннях, в об'ємних та металізованих матеріалах, що нагадували червону доріжку, схожу на ті, для яких він не раз створював образи.

Показ Christian Siriano осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Siriano осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Siriano осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Siriano осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Під час створення колекції 39-річний дизайнер надихався елегантною естетикою класичних автомобілів, які колись колекціонував його батько, і саме завдяки цьому він створив жіночні силуети, які можна було побачити на подіумі.

Показ Christian Siriano осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Siriano осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Siriano осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

А в образах використовувалися підплічники та корсети, рюші, об'ємні спідниці, напівпрозорі тканини, драпування та блиск.

Показ Christian Siriano осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Siriano осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Siriano осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

"Цього сезону мене дійсно надихнула ідея футуризму та сучасних технологій", — сказав Сіріано після показу, — "А також лінії і вигини, характерні для автомобільного світу".

Показ Christian Siriano осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Siriano осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Siriano осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Siriano осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Siriano осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Siriano осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Siriano осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Siriano осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Siriano осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Siriano осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Siriano осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Siriano осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Siriano осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Siriano осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Siriano осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Siriano осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Christian Siriano осінь-зима 2025 / Фото: Associated Press

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