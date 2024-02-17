Багато чорного кольору, готики та птахів: бренд Thom Browne презентував колекцію осінь-зима 2024

Бренд Thom Browne вирішив поєднати готику та театр в одному флаконі, під час демонстрації публіці своєї колекції осінь-зима 2024. Шоу відбулося у Нью-Йорку в межах Тижня моди.

Цього разу натхнення для створення колекції дизайнер черпав у вірші Едгара Аллана По "Ворон" 1845 року. Саме тому на подіумі, окрім моделей, які презентували вбрання, була імітація зими та величезне дерево з голими гілками, одягнене в гігантський пуховик.

Колекція вийшла похмурою, оскільки в ній використовувалися винятково чорні, білі та сірі кольори. Також у деяких моделях є все ж таки яскраві акценти, якими виступили смужки, що є фірмовою відмінністю бренду. Крім цього на подіумі можна побачити багато варіантів пальт, костюмів з мініспідницями, білих сорочок, шкіряних виробів та капронових колготок з квітковими принтами. Пташині мотиви, що відсилають до твору По, також помітні в принтах на деяких вбраннях.

Показ колекції Thom Browne осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Thom Browne осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Thom Browne осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Thom Browne осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Thom Browne осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Thom Browne осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Thom Browne осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Thom Browne осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Thom Browne осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Thom Browne осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Thom Browne осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Thom Browne осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Thom Browne осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Thom Browne осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Thom Browne осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Thom Browne осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Thom Browne осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Thom Browne осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Thom Browne осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Thom Browne осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Thom Browne осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Thom Browne осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Thom Browne осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Thom Browne осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ колекції Thom Browne осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

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