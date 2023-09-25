Багато культових речей, лаку та міні: Модний дім Gucci презентував колекцію весна-літо 2024

У Мілані в межах Тижня моди відбувся показ нової колекції прет-а-порте італійського Дому Gucci. Показ колекції весна-літо 2024 року став дуже важливим для бренду, оскільки вона створена новим креативним директором марки Сабато де Сарно. Він обійняв цю посаду на початку 2023 року після того, як конгломерат Kering, якому належить бренд, звільнив з посади креативного директора Алессандро Мікеле.

Свою першу колекцію для Gucci де Сарно назвав Ancora, що з італійської перекладається як "ще раз" або "знов". Колекція кардинально відрізняється від того, що раніше пропонував Мікеле, оскільки вона досить лаконічна. Дизайнер пропонує в новому сезоні мініспідниці, мінішорти та навіть ромпери. Також де Сарно показав на подіумі безліч виробів із лакованої шкіри, сукні-комбінації, джинси, бралети зі стразами, піжамні та костюмні фасони.

Щодо аксесуарів, то де Сарно пропонує носити масивні золоті прикраси, слінгбеки, взуття на високій платформі. У цій колекції він показав і знайомі коди бренду: монограму, червоно-зелені смуги, ремені з літерами GG та культову сумку Jackie.

Модний дім Gucci презентував колекцію весна-літо 2024 року. / Фото: Associated Press

Модний дім Gucci презентував колекцію весна-літо 2024 року. / Фото: Associated Press

Модний дім Gucci презентував колекцію весна-літо 2024 року. / Фото: Associated Press

Модний дім Gucci презентував колекцію весна-літо 2024 року. / Фото: Associated Press

Модний дім Gucci презентував колекцію весна-літо 2024 року. / Фото: Associated Press

Модний дім Gucci презентував колекцію весна-літо 2024 року. / Фото: Associated Press

Модний дім Gucci презентував колекцію весна-літо 2024 року. / Фото: Associated Press

Модний дім Gucci презентував колекцію весна-літо 2024 року. / Фото: Associated Press

Модний дім Gucci презентував колекцію весна-літо 2024 року. / Фото: Associated Press

Модний дім Gucci презентував колекцію весна-літо 2024 року. / Фото: Associated Press

Модний дім Gucci презентував колекцію весна-літо 2024 року. / Фото: Associated Press

Модний дім Gucci презентував колекцію весна-літо 2024 року. / Фото: Associated Press

Модний дім Gucci презентував колекцію весна-літо 2024 року. / Фото: Associated Press

Модний дім Gucci презентував колекцію весна-літо 2024 року. / Фото: Associated Press

Модний дім Gucci презентував колекцію весна-літо 2024 року. / Фото: Associated Press

Модний дім Gucci презентував колекцію весна-літо 2024 року. / Фото: Associated Press

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