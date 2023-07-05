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Багато квітів, вишивки та розкішної тканини: Giorgio Armani презентував кутюрну колекцію 2023-2024

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Багато квітів, вишивки та розкішної тканини: Giorgio Armani презентував кутюрну колекцію 2023-2024

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 Armani Prive / Фото: Associated Press

Колекція вийшла розкішною та з великою кількістю деталей.

У Парижі в межах Тижня високої моди відбувся показ нової колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Giorgio Armani Prive. У колекції дизайнер презентував трохи похмурі, але розкішні речі з великою кількістю мерехтливої тканини та квітковими елементами, які були помітні в аксесуарах та вишивці.

Також традиційно для себе дизайнер використовував багато бісеру і стразів, а в колекції представив як вечірні сукні, так і вбрання зі штанами.

Що стосується весільного образу, то Армані вирішив порушити канон і презентував публіці вбрання яскраво-червоного кольору, але з пишною спідницею та фатою.

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 Armani Prive / © Associated Press
Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 Armani Prive / Фото: Associated Press
Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 Armani Prive / © Associated Press
Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 Armani Prive / Фото: Associated Press
Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 Armani Prive / © Associated Press
Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 Armani Prive / Фото: Associated Press
Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 Armani Prive / © Associated Press
Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 Armani Prive / Фото: Associated Press
Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 Armani Prive / © Associated Press
Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 Armani Prive / Фото: Associated Press
Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 Armani Prive / © Associated Press
Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 Armani Prive / Фото: Associated Press
Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 Armani Prive / © Associated Press
Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 Armani Prive / Фото: Associated Press
Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 Armani Prive / © Associated Press
Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 Armani Prive / Фото: Associated Press
Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 Armani Prive / © Associated Press
Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 Armani Prive / Фото: Associated Press
Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 Armani Prive / © Associated Press
Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 Armani Prive / Фото: Associated Press
Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 Armani Prive / © Associated Press
Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 Armani Prive / Фото: Associated Press
Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 Armani Prive / © Associated Press
Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 Armani Prive / Фото: Associated Press
Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 Armani Prive / © Associated Press
Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 Armani Prive / Фото: Associated Press
Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 Armani Prive / © Associated Press
Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 Armani Prive / Фото: Associated Press
Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 Armani Prive / © Associated Press
Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 Armani Prive / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
797
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