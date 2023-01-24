Багато міні, капелюхи-циліндри та традиційний твід: Chanel представив колекцію весна-літо 2023

На другий день Тижня моди в Парижі Дім Chanel також представив свою колекцію весна-літо 2023. У новому сезоні креативна директорка бренду Віржинія Віар пропонує носити багато вбрання з міні: спідниці, шорти, сукні та сарафани. Значно вечірніші образи теж не опускаються нижче кісточок на ногах.

Також незмінними у бренду залишаються речі з твіду, атласу та шовку. У цій колекції також широко представлені чорні капелюхи-циліндри, краватки-метелики, білі черевики на шнурівці, атласні накидки, спідниці, жакети і блузки. Вбрання розшиті лелітками та бісером ніжних відтінків, також для декору використовувалися рюші.

Під час створення колекції Віржинія Віар однозначно надихалася образами мажореток та тваринами. Декорації для показу у вигляді одинадцяти величезних тварин із дерева, картону та паперу створив художник Ксав'єр Вейлан. Також анімалістичні мотиви видно і у речах: вишивка у вигляді птахів, коргі, кроликів та оленів.

Показ колекції Chanel весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Chanel весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Chanel весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Chanel весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Chanel весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Chanel весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Chanel весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Chanel весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Chanel весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Chanel весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Chanel весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Chanel весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Chanel весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Chanel весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

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