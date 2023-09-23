Багато міні, ніжних кольорів та блиску: Дім Versace презентував колекцію весна-літо 2024 у Мілані

Донателла Версаче після кількох показів у Лос-Анджелесі та Каннах вирішила повернутися до Італії. Відома модельєрка взяла участь у Тижні моди в Мілані та презентувала публіці колекцію весна-літо 2024 року.

Під час створення вбрань Версаче надихалася осінньою колекцією 1995 року, яку створив для бренду її брат Джанні. Тому на подіумі можна побачити вбрання у ніжних відтінках, мінісукні зі щільної атласної та шовкової тканини, укорочені жакети та мініспідниці.

Також Донателла вирішила трохи змінити свій звичайний стиль і замість переважної кількості вечірнього вбрання вона презентувала безліч варіантів піжамних костюмів і навіть джинсу.

Але головною подією цього показу було те, що модельєрка знову запросила на подіум зіркових моделей, серед яких можна помітити Джіджі Хадід та Кендалл Дженнер, а також неперевершену супермодель 90-х Клаудію Шиффер.

Показ модного будинку Versace весна-літо 2024 / Фото: Associated Press

Показ модного будинку Versace весна-літо 2024 / Фото: Associated Press

Показ модного будинку Versace весна-літо 2024 / Фото: Associated Press

Показ модного будинку Versace весна-літо 2024 / Фото: Associated Press

Показ модного будинку Versace весна-літо 2024 / Фото: Associated Press

Показ модного будинку Versace весна-літо 2024 / Фото: Associated Press

Показ модного будинку Versace весна-літо 2024 / Фото: Associated Press

Показ модного будинку Versace весна-літо 2024 / Фото: Associated Press

Показ модного будинку Versace весна-літо 2024 / Фото: Associated Press

Показ модного будинку Versace весна-літо 2024 / Фото: Associated Press

Клаудія Шиффер / Фото: Associated Press

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