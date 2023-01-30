Багато міні та яскравих кольорів: Дім Valentino презентував свою колекцію весна-літо 2023

На Тижні високої моди в Парижі традиційно не обійшлося без показу нової колекції весна-літо бренду Valentino.

Креативний дизайнер Модного дому П'єр Паоло Піччолі, який у кожному показі намагається виступати за інклюзивність, цього разу продемонстрував колекцію натхненну гламуром 1980-х років, зокрема знаменитим нічним клубом "для обраних" Studio 54.

Тому в колекції ми бачимо багато міні, леліток, блискіток і навіть пір'я. Також дизайнер багато прикрасив деякі з речей стразами, додав банти, рюші та декольте.

Акценту на одному кольорі Піччолі не робить, адже ми бачимо і золото, і яскраві зелені відтінки, пастельні, але все ж таки не обійшлося без фірмового рожевого кольору та червоного, які стали візитівками цього бренду.

Показ колекції Valentino весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Valentino весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Valentino весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Valentino весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Valentino весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Valentino весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Valentino весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Valentino весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Valentino весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Valentino весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Valentino весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Valentino весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Valentino весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Valentino весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Valentino весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Valentino весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Valentino весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Valentino весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Крісті Пономар / Фото: Getty Images

Крістен Макменамі / Фото: Associated Press

Читайте також: