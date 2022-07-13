Багато синього та легких тканин: у Парижі представили приголомшливу колекцію Yuima Nakazato

Молодий японський дизайнер презентував свою колекцію осінь-зима 2022-2023 на Тижні високої моди.
Юїма Накадзато (Yuima Nakazato) вирішив створити на подіумі в Парижі справжній океан, оскільки домінуючим у новій кутюрній колекції став синій колір. Власне і називалася колекція Blue – синій.
Натхненням для дизайнера стала наша планета Земля, океан, турбота про екологію. Також Накадзато використав у показі свої власні керамічні прикраси, які були виконані у синьому кольорі.
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