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Багато синього та легких тканин: у Парижі представили приголомшливу колекцію Yuima Nakazato

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Багато синього та легких тканин: у Парижі представили приголомшливу колекцію Yuima Nakazato

Paris Fashion HC FW 22/23 Nakazato / Фото: Associated Press

Молодий японський дизайнер презентував свою колекцію осінь-зима 2022-2023 на Тижні високої моди.

Юїма Накадзато (Yuima Nakazato) вирішив створити на подіумі в Парижі справжній океан, оскільки домінуючим у новій кутюрній колекції став синій колір. Власне і називалася колекція Blue – синій.

Натхненням для дизайнера стала наша планета Земля, океан, турбота про екологію. Також Накадзато використав у показі свої власні керамічні прикраси, які були виконані у синьому кольорі.

Paris Fashion HC FW 22/23 Nakazato / © Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Nakazato / Фото: Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Nakazato / © Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Nakazato / Фото: Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Nakazato / © Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Nakazato / Фото: Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Nakazato / © Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Nakazato / Фото: Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Nakazato / © Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Nakazato / Фото: Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Nakazato / © Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Nakazato / Фото: Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Nakazato / © Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Nakazato / Фото: Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Nakazato / © Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Nakazato / Фото: Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Nakazato / © Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Nakazato / Фото: Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Nakazato / © Associated Press
Paris Fashion HC FW 22/23 Nakazato / Фото: Associated Press

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