Багато синього та легких тканин: у Парижі представили приголомшливу колекцію Yuima Nakazato

Юїма Накадзато (Yuima Nakazato) вирішив створити на подіумі в Парижі справжній океан, оскільки домінуючим у новій кутюрній колекції став синій колір. Власне і називалася колекція Blue – синій.

Натхненням для дизайнера стала наша планета Земля, океан, турбота про екологію. Також Накадзато використав у показі свої власні керамічні прикраси, які були виконані у синьому кольорі.

Paris Fashion HC FW 22/23 Nakazato / Фото: Associated Press

Paris Fashion HC FW 22/23 Nakazato / Фото: Associated Press

Paris Fashion HC FW 22/23 Nakazato / Фото: Associated Press

Paris Fashion HC FW 22/23 Nakazato / Фото: Associated Press

Paris Fashion HC FW 22/23 Nakazato / Фото: Associated Press

Paris Fashion HC FW 22/23 Nakazato / Фото: Associated Press

Paris Fashion HC FW 22/23 Nakazato / Фото: Associated Press

Paris Fashion HC FW 22/23 Nakazato / Фото: Associated Press

Paris Fashion HC FW 22/23 Nakazato / Фото: Associated Press

Paris Fashion HC FW 22/23 Nakazato / Фото: Associated Press

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