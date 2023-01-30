Багато срібла та легкості: Дім Fendi презентував жіночну колекцію весна-літо 2023

Ймовірно, що якесь із цих вбрань ми точно побачимо на червоних доріжках цього року.

У межах Тижня високої моди в Парижі Дім Fendi презентував свою нову колекцію вбрання, яке цього разу відрізнялося легкістю, граціозністю та дуже ніжною пастельною гамою кольорів.

Креативний директор бренду Кім Джонс вирішив зробити колекцію невагомих суконь, які елегантно коливалися під час кожного руху моделей на подіумі. Він використав небагато кольорів, серед яких переважали бліді: сірі, сріблясті, бежеві та рожеві.

Сукні мали вишивку лелітками та бісером, драпування, тонкі бретельки, складки, прозорі елементи та шлейфи. Також Джонс використовував мереживо зовсім різних видів, доповнював вбрання високими рукавичками та взуттям із незвичайним підборами.

Показ колекції Fendi весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Fendi весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Fendi весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Fendi весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Fendi весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Fendi весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Fendi весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Fendi весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

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