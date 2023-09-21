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Багато трикотажу, водолазок та яскравих фарб: Модний дім Fendi презентував колекцію весна-літо 2024 у Мілані

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Багато трикотажу, водолазок та яскравих фарб: Модний дім Fendi презентував колекцію весна-літо 2024 у Мілані

Показ колекції Fendi весна-літо 2024 / Фото: Associated Press

Колекція вийшла яскравою та досить лаконічною.

Креативний директор Дому Fendi Кім Джонс презентував у Мілані в межах Тижня моди нову колекцію прет-а-порте весна-літо 2024. На подіумі дизайнер показав цікаві трикотажні вироби у рубчик та яскравих відтінків. Фурнітуру цього разу він не використав.

Серед представлених речей багато варіантів одягу з водолазками, спідниць міді з драпуванням та розрізами, а також яскравих прикрас, взуття та сумок. Серед палітри кольорів, які використовував дизайнер, були зокрема сірий, коричневий, канарковий, кораловий та теракотовий.

Показ колекції Fendi весна-літо 2024 / © Associated Press
Показ колекції Fendi весна-літо 2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Fendi весна-літо 2024 / © Associated Press
Показ колекції Fendi весна-літо 2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Fendi весна-літо 2024 / © Associated Press
Показ колекції Fendi весна-літо 2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Fendi весна-літо 2024 / © Associated Press
Показ колекції Fendi весна-літо 2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Fendi весна-літо 2024 / © Associated Press
Показ колекції Fendi весна-літо 2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Fendi весна-літо 2024 / © Associated Press
Показ колекції Fendi весна-літо 2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Fendi весна-літо 2024 / © Associated Press
Показ колекції Fendi весна-літо 2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Fendi весна-літо 2024 / © Associated Press
Показ колекції Fendi весна-літо 2024 / Фото: Associated Press
Показ колекції Fendi весна-літо 2024 / © Associated Press
Показ колекції Fendi весна-літо 2024 / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
368
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