Багато твіду, шифону та монограм: Chanel презентували колекцію весна-літо 2023

Шоу розпочалося, вже традиційно, із чорно-білого документального фільму, де цього разу головну роль виконала акторка Крістен Стюарт. Натхненням для створення колекції та короткометражки став фільм 1961 року "Минулого року в Марієнбаді", для якого сама Коко Шанель створювала вбрання.

Але, попри оригінальний задум та відсилання до культового твору, нова колекція особливою оригінальності не відзначилася. На подіумі знову були представлені класичні твідові костюми зі штанами, спідницями і шортами, також бренд пропонує навесні носити кардигани, короткі сукні-пальто, мінісукні на бретельках і ромпери.

Ще креативна директорка бренду Віржині Віар акцентувала увагу на легкості, тому в колекції є тонкі сатинові шорти в білизняному стилі, напівпрозорі шифонові сукні та костюми. У багатьох образах центральною стала монограма бренду, тому коллекція мала трохи марнославствний вигляд.

Показ колекції Chanel весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Chanel весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Chanel весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Chanel весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Chanel весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Chanel весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Chanel весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Chanel весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Chanel весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Chanel весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Chanel весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Chanel весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Chanel весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Chanel весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Chanel весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Chanel весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Chanel весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Chanel весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Chanel весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Chanel весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Chanel весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

Показ колекції Chanel весна-літо 2023 / Фото: Associated Press

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