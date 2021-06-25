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Багато весільних суконь а колекції Laura Biagiotti сезону осінь-зима 2021-2022

Багато весільних суконь а колекції Laura Biagiotti сезону осінь-зима 2021-2022

Колекція Laura Biagiotti прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Колекція вийшла дуже жіночною і романтичною.

Колекція Laura Biagiotti прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 сподобається тим, хто зустрічає осінь в ліричному настрої.

Колір

Колекція Laura Biagiotti прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / © East News
Колекція Laura Biagiotti прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Загалом в колекції переважають молочно-білі вбрання, але є і яскраві: малинові, рожеві, бузкові, блакитні та блідо-рожеві.

Фактури і тканини

Колекція Laura Biagiotti прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / © East News
Колекція Laura Biagiotti прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Звичайно, трикотаж становить основу колекції, але є і шерсть і мереживо.

Фасони і силуети

Колекція Laura Biagiotti прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / © East News
Колекція Laura Biagiotti прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Цікаво, що в колекції представлено десять весільних образів, кожен з яких прекрасний. Особливо гарні мереживні сукні зі шлейфом. 

Аксесуари та деталі

Колекція Laura Biagiotti прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / © East News
Колекція Laura Biagiotti прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Зверніть увагу на взуття,  а саме на чоботи з золотими або срібними носками, вони мають дуже ефектний вигляд.

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