Багато весільних суконь а колекції Laura Biagiotti сезону осінь-зима 2021-2022

Колекція вийшла дуже жіночною і романтичною.
Колекція Laura Biagiotti прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 сподобається тим, хто зустрічає осінь в ліричному настрої.
Колір
Загалом в колекції переважають молочно-білі вбрання, але є і яскраві: малинові, рожеві, бузкові, блакитні та блідо-рожеві.
Фактури і тканини
Звичайно, трикотаж становить основу колекції, але є і шерсть і мереживо.
Фасони і силуети
Цікаво, що в колекції представлено десять весільних образів, кожен з яких прекрасний. Особливо гарні мереживні сукні зі шлейфом.
Аксесуари та деталі
Зверніть увагу на взуття, а саме на чоботи з золотими або срібними носками, вони мають дуже ефектний вигляд.
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