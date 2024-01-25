Багато вишивки, квіткового декору та блиску: Модний дім Elie Saab презентував колекцію весна-літо 2024
Колекція була ніжною та дуже розкішною.
У Парижі в межах Тижня високої моди бренд Elie Saab презентував колекцію весна-літо 2024. Традиційно ця марка представила на подіумі лише вечірні та весільні сукні, які ми, ймовірно, скоро побачимо на червоних доріжках.
У колекції було багато вишивки лелытками та бісером, також була присутня аплікація об'ємними квітами та стразами. Кольори цього разу використовувалися в колекції приглушені, ніжні та пастельні. У декорі було багато квіткових мотивів.
Однак, крім розкішної вишивки Elie Saab показали і вбрання з атласного шовку, драпування й скульптурні лінії.