Багато золота і блиску: Модний дім Roberto Cavalli презентував колекцію весна-літо 2026

Roberto Cavalli презентував колекцію весна-літо 2026 року

У Мілані в межах Тижня моди відбувся показ бренду Roberto Cavalli і цього разу креативний директор бренду Фаусто Пуглісі вирішив зробити акцент на золоті.

Уся колекція була просякнута цим благородним відтінком, а також культовими відмітними рисами відомого бренду: хижими принтами, зміїною естетикою, «металізованими» тканинами.

Також у колекції були присутні відсилання до раннього, більш культового вбрання Модного дому. У вбраннях Пуглісі було багато вирізів, деякі були виготовлені з плісованої тканини, деякі — прикрашені торочкою або зовсім були в’язаними.

На подіумі можна було побачити сукні до підлоги, ефектні, з глибоким декольте.

Також дизайнер презентував боді, відверті коктейльні сукні з вирізами, багато оголеного тіла. Відчувалася в колекції також естетика двотисячних, адже була низька посадка і великі пряжки на штанах.

