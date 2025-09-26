- Дата публікації
Багато золота і блиску: Модний дім Roberto Cavalli презентував колекцію весна-літо 2026
Нова колекція нагадала про ранні творіння цього відомого бренду.
У Мілані в межах Тижня моди відбувся показ бренду Roberto Cavalli і цього разу креативний директор бренду Фаусто Пуглісі вирішив зробити акцент на золоті.
Уся колекція була просякнута цим благородним відтінком, а також культовими відмітними рисами відомого бренду: хижими принтами, зміїною естетикою, «металізованими» тканинами.
Також у колекції були присутні відсилання до раннього, більш культового вбрання Модного дому. У вбраннях Пуглісі було багато вирізів, деякі були виготовлені з плісованої тканини, деякі — прикрашені торочкою або зовсім були в’язаними.
На подіумі можна було побачити сукні до підлоги, ефектні, з глибоким декольте.
Також дизайнер презентував боді, відверті коктейльні сукні з вирізами, багато оголеного тіла. Відчувалася в колекції також естетика двотисячних, адже була низька посадка і великі пряжки на штанах.