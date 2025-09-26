ТСН у соціальних мережах

Багато золота і блиску: Модний дім Roberto Cavalli презентував колекцію весна-літо 2026

Нова колекція нагадала про ранні творіння цього відомого бренду.

Юлія Каранковська
Roberto Cavalli презентував колекцію весна-літо 2026 року

Roberto Cavalli презентував колекцію весна-літо 2026 року / © Associated Press

У Мілані в межах Тижня моди відбувся показ бренду Roberto Cavalli і цього разу креативний директор бренду Фаусто Пуглісі вирішив зробити акцент на золоті.

Уся колекція була просякнута цим благородним відтінком, а також культовими відмітними рисами відомого бренду: хижими принтами, зміїною естетикою, «металізованими» тканинами.

/ © Associated Press

© Associated Press

Також у колекції були присутні відсилання до раннього, більш культового вбрання Модного дому. У вбраннях Пуглісі було багато вирізів, деякі були виготовлені з плісованої тканини, деякі — прикрашені торочкою або зовсім були в’язаними.

/ © Associated Press

© Associated Press

На подіумі можна було побачити сукні до підлоги, ефектні, з глибоким декольте.

Також дизайнер презентував боді, відверті коктейльні сукні з вирізами, багато оголеного тіла. Відчувалася в колекції також естетика двотисячних, адже була низька посадка і великі пряжки на штанах.

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

