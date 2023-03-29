Балетки для чоловіків: скандальний бренд Balenciaga знайшов альтернативу кедам

Після скандалу та звинуваченнь в пропаганді дитячого порно і сексуалізації тіла, деякий час від бренду Balenciaga не було звісток. Але поступово марка намагається повертатися у модний світ. Вони брали участь у Тижні моди, хоча речі, представлені на подіумі, були відносно простими і без притаманної Демні Гвасалії епатажності.

Але схоже, що бренд лише "промацував грунт" і продовжуватиме епатувати публіку, оскільки нового шуму у світі моди наробили їхні нові балетки для чоловіків.

Взуття у традиційному дизайні та з маленьким бантом спереду, виконане у кількох відтінках: бірюзовому, чорному та світло-бежевому. Балетки вже представлені на офіційному сайті бренду, вартість такої пари взуття складає 925 доларів. Також в описі говориться, що виконано його з атласу. А ось сітка розмірів не велика і балетки представлені лише 39-46 розмірах.

Фото: Balenciaga

Фото: Balenciaga

Фото: Balenciaga

Фото: Balenciaga

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