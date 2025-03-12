Банти, перли та незмінний твід: бренд Chanel презентував колекцію осінь-зима 2025-2026

Наприкінці 2024 року Дім Chanel оголосив, що 40-річного модельєра Матьє Блазі призначено на посаду їхнього нового креативного директора. Проте свою першу колекцію він представить світові лише у жовтні 2025 року. Отже, поки він готується до дебюту, в Парижі на Тижні моди бренд за допомогою своєї Fashion Creation Studio презентував колекцію прет-а-порте на сезон осінь-зима 2025-2026.

Показ Chanel осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Chanel осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Традиційно шоу відбулося у величному Grand Palais, а моделі демонстрували на подіумі вбрання з твіду різних відтінків, що від дня заснування бренду Коко Шанель є візитівкою марки. З року в рік дизайнери намагалися зробити фірмовий твідовий костюм більш сучасним, стильним і молодіжним. Що нам покаже Блазі – поки загадка, але представники креативної студії бренду пропонують носити в новому сезоні твід з прозорим фатином, бантами, масивними прикрасами та перлами.

Показ Chanel осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Chanel осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Загалом у колекції було багато культових кодів бренду, які активно використовувалися: банти, жабо, рюші, шовкові блузи, трикотаж. А ось перли, окрім прикрас, стали також і сумками – у колекції було кілька варіантів такого аксесуара круглої форми.

Показ Chanel осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Chanel осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Chanel осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Chanel осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Chanel осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Chanel осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Chanel осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Chanel осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Chanel осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Chanel осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Chanel осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Chanel осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Chanel осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Chanel осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Chanel осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Також у показі взяла участь українська модель Карина Мазяр.

Показ Chanel осінь-зима 2025-2026 / Фото: Getty Images

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