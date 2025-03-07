Бісер, метал і пластик: Модний дім Rabanne презентував колекцію осінь-зима 2025-2026

У межах Тижня моди в Парижі бренд презентував нову колекцію.
На подіумі можна було побачити цікаве поєднання срібла, яке було представлене у вигляді бісеру, каміння і металу, з трикотажем, шкірою і навіть клейонкою.
Також креативний директор бренду Жюльєн Доссена використав у вбраннях цікаву метафору – прикрасив багато з них металевим ключем, символом того, що завжди щось можна запечатати або відчинити.
На подіумі Доссена також представив шуби, частково покриті пластиком речі, блейзери з подвійними застібками, мереживні сукні, приховані під прозорими тренчами, торочку з бісеру. Також у колекції присутня ретроестетика 70-х.