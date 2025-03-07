Бісер, метал і пластик: Модний дім Rabanne презентував колекцію осінь-зима 2025-2026

На подіумі можна було побачити цікаве поєднання срібла, яке було представлене у вигляді бісеру, каміння і металу, з трикотажем, шкірою і навіть клейонкою.

Показ Rabanne осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Також креативний директор бренду Жюльєн Доссена використав у вбраннях цікаву метафору – прикрасив багато з них металевим ключем, символом того, що завжди щось можна запечатати або відчинити.

Показ Rabanne осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

На подіумі Доссена також представив шуби, частково покриті пластиком речі, блейзери з подвійними застібками, мереживні сукні, приховані під прозорими тренчами, торочку з бісеру. Також у колекції присутня ретроестетика 70-х.

Показ Rabanne осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Rabanne осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

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