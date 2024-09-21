Блакитні відтінки та ретроестетика: Дім Versace представив колекцію весна-літо 2025

Під час створення колекції весна-літо 2025 Донателла Версаче надихалася колекцією 1997 року. Саме тому в ній було багато вбраннь у ретроестетиці.

Палітра кольорів колекції дуже стримана і в ній переважав блакитний пастельний відтінок та ніжно-ліловий. У цих кольорах були виконані принти на спідницях та сукнях. Також Донателла вирішила повернути в моду пряму джинсову спідницю нижче колін з візерунками, а також представила кілька варіацій спідниці з шовку з квітковими аплікаціями. Попри те, що колекцію було натхнено 90-ми, вона мала досить молодіжний вигляд, враховуючи популярність стилю Y2K.

Особливо приємно було те, що шоу Versace відкривала українська модель Каріна Мазяр.

Колекція Versace весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Versace весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Versace весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Versace весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Versace весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Versace весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Versace весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Versace весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Versace весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Versace весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Versace весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Versace весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Versace весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Versace весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Versace весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Versace весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Versace весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Versace весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Versace весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Versace весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Versace весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Versace весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Versace весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Versace весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Versace весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

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