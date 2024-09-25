Боді, чорний колір та відсилання до амазонок: Дім Christian Dior представив колекцію весна-літо 2025

Модельєрка Марія Грація К'юрі знову змогла здивувати публіку. Для участі у своєму новому показі весна-літо 2025 вона запросила стрілчиню з лука Сагг Наполі, якій під час шоу відводилося особливе місце – для неї створили скляний простір просто посередині подіуму, встановили мішень і поки моделі демонстрували вбрання з нової колекції Сагг розрізала повітря стрілами. Раніше нічого подібного до модних шоу ще не було.

Під час шоу особливо відчувалося, що К'юрі проводила паралель між давньогрецьким пеплосом, амазонками, спадщиною бренду та спортом.

На подіумі можна було побачити багато варіантів боді на одне плече, високі шкіряні рукавички та нові варіації барного жакету, придуманого колись Крістіаном Діором.

Взуття на подіумі – відсилання до споту та Греції – моделі носили нову інтерпретацію гладіаторських сандалів. Також Кюрі відмовилася від кольору та представила лише три відтінки: чорний, білий та бежевий.

Колекція Christian Dior весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Christian Dior весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Christian Dior весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Christian Dior весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Christian Dior весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Christian Dior весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Christian Dior весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Christian Dior весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Christian Dior весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Christian Dior весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Christian Dior весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Christian Dior весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Christian Dior весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Christian Dior весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Christian Dior весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Christian Dior весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Christian Dior весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Christian Dior весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Christian Dior весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Christian Dior весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Christian Dior весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Christian Dior весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

Колекція Christian Dior весна-літо 2025 / Фото: Associated Press

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