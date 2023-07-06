Боді замість суконь та дивні манекени: Дім Viktor & Rolf представив кумедну колекцію в Парижі

Голландський Дім авангардної моди Viktor and Rolf, заснований 1993 року Віктором Горстінгом та Рольфом Снуреном, взяв участь у Тижні високої моди в Парижі і знову шокував публіку кумедною колекцією. Цього разу дизайнери вирішили не одягати моделей у сукні, адже на подіумі були лише вбрання з боді та купальників, зроблені із щільної тканини, атласу та шовку.

Однак виділялися ці вбрання з решти представлених у Франції гумористичним підходом дизайнерів. Річ у тому, що всі боді та купальники були декоровані бантами, об'ємними 3D написами, рюшами, квітами та навіть артоб'єктами у вигляді чоловічих костюмів, які за них тримаються.

Шоу проводилося 5 липня — у день народження бікіні. "Ми хотіли, щоб свято було присвячене найменшому предмету одягу — купальному костюму", — сказали дизайнери за лаштунками шоу.

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Viktor & Rolf / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Viktor & Rolf / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Viktor & Rolf / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Viktor & Rolf / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Viktor & Rolf / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Viktor & Rolf / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Viktor & Rolf / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Viktor & Rolf / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Viktor & Rolf / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Viktor & Rolf / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Viktor & Rolf / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Viktor & Rolf / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Viktor & Rolf / Фото: Associated Press

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Viktor & Rolf / Фото: Associated Press

Самі ж творці цієї незвичайної колекції вийшли до публіки наприкінці показу в елегантних чорних костюмах, білих сорочках та краватках-метеликах.

Показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Viktor & Rolf / Фото: Associated Press

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